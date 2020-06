View this post on Instagram

Dažreiz mīlestība var nest mums sāpes. Reiz, mana paziņa pie kādas bildes jautāja: "Ieva, vai tu mēdz raudāt?". Toreiz, škiet, neatbildēju. Reiz draugs smaidot aicināja ciemos: "Noplūksim tev majpuķītes!" Un es arī neko neatbildēju. Un reiz, sporta zālē mani apskāva kolēģis: "Eu, mazā.." un es apraudājos. Mums katram ir savas cīņas, zaudējumi un uzvaras. Mums katram ir savi dzīves izaicinājumi un sarunas ar sevi. Un mums katram negribas, lai sāp. Taču ik pa laikam sāp. Un tas nav slikti. No sāpēm nav jābaidās. Sāpes nozīmē, ka esi dzīvs un tev ir sirds. Tava sirds aug. Nenocietini to. Trīs gadus neesmu raudājusi. Trīs gadus esmu (iz)dzīvojusi. Dzīvs mironis pa pasauli staigādam'. Mums katram ir savas neizdzīvotas sāpes, pienākumi un ikdiena. Es atveru savu sirdi pretī neizsāpētajam un neizraudētājam. Es nometu bruņas pie kājām un uzvelku mežģīņu kleitu. Es ļauju sev būt maigai un trauslai. Es drīkstu kļūdīties un man drīkst sāpēt. Jo? Esmu dzīva. 💟 My #photo @matiss_markovskis ⭐ My #dress @ieva.adamsone 🎀 My #believer @n.politiko 🙏 My #myfriend ritus.lv 🤗 #liveyourbestlife #ibrante #thinkaboutit #stepbystep #iamwhoiam #thankful #withlove 🦋