Nedēļas jaunumi "Shortcut" - seriāls par NLO un sporta drāma ar Benu Afleku galvenajā lomā

Vai viņi eksistē?

Alens Haineks ir izcils, bet ne pārāk novērtēts koledžas profesors, kuru ASV gaisa spēki pieņem darbā, lai vadītu operāciju ar nosaukumu "Projekts “Zilā grāmata”".

Lai izmeklētu NLO novērojumus visā valstī, viņam pievienojas gaisa spēku komandieris Maikls Kvinns. Viņi izmanto zinātni, lai noteiktu, kas izraisījis novērošanu un citus gadījumus, kurus nevar izskaidrot. Tomēr šos gadījumus Haineks uzskata par valdības sazvērestību, kas noslēpj patiesību. Seriālu "Projekts “Zilā grāmata”" ("Project Blue Book") skatiet "Shortcut Films" angļu vai krievu valodā ar subtitriem latviešu valodā.

Iespēja tikt uz pareizā ceļa

Džeks Kaningems bija vidusskolas basketbola superzvaigzne, kas pēkšņi aizgāja no savas mīļotās spēles pašam vien zināmu iemeslu dēļ.

Pēc vairākiem gadiem viņš attopas, strādājot bezjēdzīgu darbu un cīnoties ar alkoholismu – lietu, kas sabojāja viņa laulību un cerības uz labāku dzīvi. Tomēr Džeks gūst iespēju mainīt situāciju, kļūstot par savas skolas basketbola treneri. Galvenajā lomā drāmā "Atpakaļceļš" ("The Way Back") iejuties Holivudas zvaigzne Bens Alfleks, kura paša cīņa ar alkoholismu pasaulei nav nekāds noslēpums. “Man tas sniedz emocionālu saikni ar šo tēlu,” bilst Afleks. “Viņš ir alkoholiķis, kas atgūstas, ģimenē ir skarbs posms, šķiršanās. Bet ir arī lietas, ko es no savas pieredzes iedomāties nespēju. Piemēram, viņš ir labs basketbolists, bet es – nē. Tā nu tu tēlā ienes gan savu dzīves pieredzi, bet pārējam nākas likt lietā izdomu.”

12 Foto Dženifera Gārnere ved Benu Afleku ārstēties no alkoholisma +8 Skatīties vairāk

Sporta drāmu "Atpakaļceļš" lūkojiet "Shortcut Premiere" angļu valodā ar subtitriem latviešu vai krievu valodā.

Pieci režisori, pieci stāsti

"Mājās" ("En Casa") - seriāls par izolāciju, kuru veido spāņu režisori, atrodoties izolācijā.

Pieci režisori, pieci stāsti, vienādi apstākļi – karantīnas periods. Tas ir sākumpunkts spāņu seriālam "Mājās", kas radies no nepieredzētās situācijas, kuru izraisīja globālā Covid-19 pandēmija. Šīs epizodes tiek filmētas mājas apstākļos, kurās režisori ir norobežoti, un viņu vienīgie līdzcilvēki ir cilvēki, ar kuriem kopā viņi ir norobežojušies. Seriālu skatiet "Shortcut Films" spāņu valodā ar subtitriem latviešu un angļu valodā.