No bēdubrāļa par veiksminieku - šovmenis Nauris Brikmanis ticis pie darba un priecājas par līdzcilvēku atbalstu

Pirms mēneša - bez darba, bez ienākumiem un bez iedvesmas

TV šovā "Izklausies redzēts" iepazītais mūziķis, aktieris un pieprasītās kāzu grupas "Dziļi violets" solists Nauris Brikmanis aprīļa sākumā žurnālam "Kas Jauns" sniedza interviju, kurā stāstīja, ka saistībā ar pandēmiju izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ pilnībā palicis bez ienākumiem.

„Man visi ienākumu avoti bija likti uz vienas kārts – uz izklaides industriju, kas pašlaik ir pilnībā nostopēta. Ienākumi ir apaļa nulle. Viss ir pilnīgā p....ļā!

No kā iztiekam? Nu ne jau no bērna pabalsta, kas ir 11 eiro! Paldies Dievam, ka nedaudz ir uzkrāta naudiņa, taču šis tā sauktais drošības spilvens mums ir tik ļoti plāns, un, ja būtu jāskatās uz ilgāku periodu, tad varētu teikt, ka tas ir necik. Tieši tāpēc arī cieši domājam, kā risināt, kā iztikt. Pašlaik ļoti taupīgi dzīvojam, nekur neejam, neko nepērkam, vispār neko! Mēģinām maksimāli ietaupīt naudu. Veikalā ejot, pērku tikai primārās nepieciešamības preces. Jau iepriekš iegādājamies pārtiku nedēļai, ledusskapi turam pilnu, saldētavu arī. Tādā ziņā esam sagatavojušies. Badā jau neesam, ir pat pozīcijas, kur izdevumu vairs nav. Piemēram, izklaide ar ģimeni un iepriekš regulārie baseina apmeklējumi tagad nekādas izmaksas neprasa. Tā vietā atpūšamies bez maksas, dodoties dabā, bet mājās spēlējam galda spēles trijatā.

Tāpat kā daudzi, arī es rakstu bankām un līzinga kompānijām lūgumus pēc kredītu brīvdienām. Gan māja, gan automašīna ir pirkta kredītā un līzingā,” neslēpa Nauris, kurš, lai stabilizētu ģimenes finansiālo situāciju, bija izlicis pārdošanā gan savu automašīnu, gan motociklu un arī citas lietas, kas savulaik iegādātas, bet nu vairs netiek liktas lietā, tostarp telti un saulessargu.

Mūziķis bilda, ka sācis interesēties par darba iespējām. „Ja nevari pelnīt kā līdz šim, ir opcija domāt citus risinājumus. Ir taču jomas, kur šobrīd ir ļoti nepieciešami darbinieki, strādnieki. Man galvenais ir parūpēties par ģimeni, un es darīšu jebko. Neviens pat nevarēja iedomāties, ka būs tik traki, visi bijām nesagatavoti. Tagad jāštuko, kā tikt no šīs krīzes ārā,” optimismu nezaudēt centās Nauris Brikmanis, atzīdamies, ka viegli neesot, jo pandēmijas radītais stress pamatīgi „sitis pa smadzenēm” un, neraugoties uz medikamentu lietošanu, radījis veģetatīvās distonijas saasinājumu, kas mākslinieku periodiski nomoka jau ilgāk nekā desmit gadus. „Pašlaik ārstēju savu slimību ar zālēm, un šī situācija ar lieku stresu un satraukumu man it nemaz nepalīdz. Esmu uzsācis ilgāku kursu, kas noritēs apmēram sešus mēnešus, bet šī situācija vēl vairāk uzjundī trauksmi. Ir pavadītas daudzas naktis, stāvot dušā un runājoties ar sevi...

Neesmu piesēdies pie klavierēm, pie ģitāras vai ukuleles, lai ko jaunu radītu, jo radošā draiva nav nekāda. Acīmredzot vispirms ir jārod līdzsvars, un tad varēs ķerties pie jaunrades.

Arī medikamenti, kurus lietoju nervu sistēmas un organisma normalizēšanai un stabilizēšanai, ir nomierinoši, emocijas apslāpējoši; galīgi nav iedvesmai,” stāstīja ārēji allaž dzīvespriecīgais un jestrais mūziķis.

Tagad - priecājas, cik ļoti mēs cits citam rūpam!

Nauris atzīst – pirms mēneša, kad juties pavisam kā no laivas izmests, par savu situāciju izlēmis stāstīt bez izlikšanās. „Vajag runāt, vienmēr vajag teikt, kā ir. Tas ir skaisti, ja iespējams ar savu atklātību un godīgumu pozitīvi ietekmēt daudzus cilvēkus. Arī paziņošana, ka viss ir slikti, visiem atvēra acis, ka, izrādās, mēs varam par šādām lietām runāt. Daži draugi un paziņas brīnījās, kāpēc man vispār vajadzēja stāstīt par savu materiālo situāciju; nesaprata, kāpēc es tik atklāti runāju presē par tik privātām lietām. Bet, re, kā beigās tas viss rezultējās ar to, ka situācija atrisinājās – viss sakārtojās kā pats no sevis, parādījās arī darba piedāvājumi,” priecīgi paziņo Nauris, kurš nu jau labu laiku redzams TV3 seriālā "Visi mājās".

Tagad Nauris smejot teic: „Nebija jau tik traki, ka, lai pabarotu ģimeni, man viss bija jāpārdod. Vēlreiz precizēšu – izlēmu pārdot lietas, bez kurām šajā laikā varu iztikt! Nudien esmu pārsteigts, cik ļoti negaidīti izvērsās šī atklātā saruna.” Kas notika? „Žurnāla iznākšanas dienā manā dzīvē notika īsts brīnums. Cilvēki – kā pazīstami, tā pilnīgi sveši – man rakstīja un zvanīja atbalstot, mierinot, uzmundrinot, piedāvājot palīdzēt, izsakot darba piedāvājumus un pat sakot, ka ir gatavi atbalstīt finansiāli, lai varu iztikt! Badā taču mana ģimene nebija, kā jau stāstīju, dzīvojām taupīgi no iekrājumiem, tomēr cilvēki bija pārpratuši, vairums situāciju bija uztvēruši pārspīlēti, acīmredzot neizlasot visu interviju līdz galam. Pat taisīju video, ko ieliku soctīklos un kurā skaidroju, ka viss ir kārtībā,” smaidot stāsta Nauris, kuram intervijas iznākšanas dienā uzradies arī pircējs gan pārdošanā izliktajai automašīnai, gan motociklam.

„Man tas patiesībā ir lielais kovidkrīzes atklājums – cik ļoti mēs cits citam rūpam, cik daudz patiesībā mums nozīmē līdzcilvēks, pat pilnīgs svešinieks," saka Nauris Brikmanis. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

„Man tas patiesībā ir lielais kovidkrīzes atklājums – cik ļoti mēs cits citam rūpam, cik daudz patiesībā mums nozīmē līdzcilvēks, pat pilnīgs svešinieks. Un tu viņam gribi palīdzēt! Pat tad, ja tev nav daudz, ko dot, ja vari iedot vien mazumiņu, bet ir brīži, kad otram arī tas tajā brīdī ir ļoti, ļoti daudz.

Bija sirsnīgas vēstules, bet lielākoties cilvēki piedāvāja reālu palīdzību vispār šajā situācijā. Pārsvarā visiem bija vēlme palīdzēt finansiāli, bet bija arī daudz darba piedāvājumu, kur varu jau nākamajā dienā strādāt. Tas atbalsts kļuva patiesi iespaidīgs.

Man tas tiešām bija neizsakāmi aizkustinošs pārsteigums, šis patiesais atbalsts un vēlme pasniegt roku grūtā brīdī. Tas radīja emocionālo pacēlumu un jaunu jaudu. Protams, labie vārdi... Bija pat tādi, kas pārdzīvoja, rakstīja, ka negrib, lai tāds cilvēks kā es pazūdu pēc šīs krīzes. Tie bija tiešām sirdi sildoši vārdi.

Bet šis gadījums man atvēra acis un parādīja, cik patiesi cilvēki ir gatavi rūpēties par svešiniekiem, par cilvēkiem, kas vienkārši pasaka skaļi, ka kaut kas nav kārtībā,” sapratis Nauris Brikmanis, prātodams: „Vai nu tā bija sakritība vai likumsakarība, bet drīz arī nāca piedāvājums filmēties seriālā "Visi mājās".”

Par šo darbu man ir liels prieks, jo tā tomēr ir iespēja izpausties. Filmēšana ir riktīgi amizanta. Es, piemēram, filmējos savas mājas katlu telpā. Tā ir vieta, kur nolienu, paslēpjos no savas seriāla sievas – aktrises Elīnas Vānes. Katlu telpu filmēšanai izvēlējos kā atbilstīgāko variantu tāpēc, ka mūsu reālo māju interjeri ir pilnīgi atšķirīgi un nesaskan. Principā katlu telpa izrādījās vienīgā telpa manās mājās, ko varu izmantot filmēšanai. Kas to būtu domājis, ka šāda telpa var kļūt par seriāla uzņemšanas laukumu! Pie manis nav bijis neviens operators, režisors vai aktieris – šā seriāla filmēšana patiešām notiek attālināti,” par radošo pieeju seriāla uzņemšanā sajūsmā ir Nauris. Vienīgais, kā viņam pietrūkst, ir koncertēšana. „Ļoti gribas uzstāties – tas gan fakts! Bet tūlīt jau viss būs, pasaule pamazām veras vaļā. Ir smuki piepildījies šīs vasaras kāzu spēlēšanas grafiks. Laižam gaisā jau no jūnija sākuma. Jā, lai arī nebūs pilsētu svētku un koncertu, manai grupai Dziļi violets būs kāzu vasara. Un tas ir brīnišķīgi!” patiesu prieku pauž Nauris Brikmanis, secinot: „Re, kā – no bēdubrāļa kļuvu par lielāko veiksminieku!”

