Baiba Sipeniece-Gavare parāda, kas ir neglītākā lieta viņas mājās

“Vakarēšanā ar brāļiem Leperiem”, kas lūkojama gan "Facebook", gan "YouTube", jaunākajā raidījumā viesojās Baiba Sipeniece-Gavare un Elita Patmalniece. Viešņas pārbaudīja savas zināšanas par aizvadītās nedēļas dīvainākajām ziņu virsrakstiem, atbildēja uz jautājumiem par faktiem, kurus nav kauns nezināt, kā arī izpildīja brāļu Oskara un Riharda doto uzdevumu - pārādīt, kura ir neglītākā lieta viņu mājās.

Kā pirmā ar savu neglītāko lietu iepazīstināja Baiba Sipeniece-Gavare: “It kā rūķītis, it kā nekas. Bet patiesībā tas ir tualetes poda vāka mētelītis.” Pie šīs lietas viņa tikusi pagājušā gada nogalē: “Mēs cenšamies pirms Ziemassvētkiem ar draugiem sanākt kopā. Bet tā kā ir aizliegts nest dāvanas, tad mēs organizējam "sūdu loteriju”.". Izrādās gan, ka mētelītis nav bijusi “laimīgā” loze. To kāds no viesiem aizmirsis (drīzāk apzināti atstājis) Baibas mājās.

“Vakarēšana ar brāļiem Leperiem” ir online raidījums/spēle. Katru pirmdienas vakaru Oskars un Rihards Leperi uz tiešraidi aicina divus viesus, kuri savā starpā sacenšas zinībās par faktiem, kurus nav kauns nezināt.

Šovakar pulksten 19 vakarēšanas tiešraidē viesosies divi Latvijas mūzikas dārgakmeņi - Olga Rajecka un Žoržs Siksna.