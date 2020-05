Linda Mūrniece pārdod dzīvokli un ļaujas baudīt jaunu iemīlēšanos

Vēl pirms pusotra mēneša Lindai Mūrniecei nebija ieteicams tuvoties. Kad pandēmijas dēļ nācās slēgt viesnīcu un atlaist darbiniekus, kas gadiem viņai bijuši tuvi kā ģimenes locekļi, turklāt valsts daudzinātais atbalsts uzņēmējiem šajā grūtajā laikā birokrātijas dēļ nebija pieejams, Mūrniece bija izmisusi, sarūgtināta un nikna. Te viņa bija kā satrakota lauvene, te – kā ievainojuma agonijas nomocīts, pārbijies dzīvnieks, bet te atkal kā bezkaislīgs kareivis, kas varonīgi dodas uz priekšu, nepievēršot uzmanību pretim lidojošām lodēm. Tomēr nu, kā atzīst pati Linda, ir iestājies līdzsvars. Kareivis ir „aprakts”, un no pavasara ziedošajiem puduriem ir izlidojis tauriņš – gaišs, priecīgs, enerģijas un optimisma spārnots.

Laimīga un bauda to, ko dzīve sniedz

Linda Mūrniece žurnālam "Kas Jauns" stāsta, ka pirms mēneša, līdz ar pirmajām saulainajām pavasara dienām, atvērtais restorāns "Mazais Otto" un tā omulīgā terase ik dienu pulcē Vecrīgas apmeklētājus. „Pasēdēt un iedzert kafiju vai vīnu ienāk draugi, paziņas, cilvēki, kurus uzrunājuši mani ieraksti soctīklos, kā arī nejauši garāmgājēji. Bijām pirmie, kas ar lielu piesardzību un optimismu sadūšojāmies pasludināt terases atvēršanu, un patiess prieks bija, kad vēlāk citi restorānu īpašnieki atzinās – tieši mēs esam bijuši iedrošinātāji arī viņu restorānu un āra terašu sezonas uzsākšanai,” bilst Linda, atklādama, ka radusi idejas, kā daļēji arī risināt tukšo viesnīcas telpu izmantošanu – tās par simbolisku atlīdzību tiek piedāvātas bez birojiem palikušajiem uzņēmējiem biznesa tikšanos, sapulču un konferenču norisei.

Par restorānu Linda priecājas, ka nu jau kādu laiciņu darbojas arī virtuve. „Līdz ar to apmeklētājiem varam piedāvāt arī maltītes. Esam pārliecinājušies, ka ievērot drošības nosacījumus patiesībā ir elementāri un parūpēties, lai tiktu nodrošināta divu metru distance starp viesiem, nav neiespējamā misija. Vajag tikai nedaudz izdomas, un aizvadītajā nedēļā pat uzsākām piektdienu dzīvās mūzikas vakaru sēriju, kur uzstājās Roberto Meloni un kurā visi viesi tika uzņemti tikai pēc iepriekšējas rezervācijas principa. Līdz ar to neradās ne mazāko pārpratumu par atļautā cilvēku pulcēšanās skaita – 25 personas – ievērošanu,” gandarījumu pauž Linda Mūrniece, kuras galvenais atbalstītājs pasākuma organizēšanā bija aģentūras "Viedi" vadītājs Arturs Gailītis. „Viņš nāca klajā ar vairākiem radošiem risinājumiem telpu un sēdvietu pārkārtošanā, par ko mums bija liels pārsteigums. Paši nebūtu iedomājušies,” piebilst Linda, neliegdamās, ka ar jauno vīrieti viņu saista ne tikai pasākumu rīkošana.

Pēc Lindas un Artura soctīklos ievietotajām fotogrāfijām ir skaidri redzams, ka abi, mīļi apskāvušies, labprāt pavada kopā brīvo laiku. Nedēļas nogalē, piemēram, Arturs Lindu bija aizvedis ciemos uz savu īpašumu Madonas pusē, kur Kāla ezerā jau vairākus gadus norisinās viņa rīkotais ekskluzīvais Vakars uz ezera – vakariņas uz plosta ezerā ar slavenu šefpavāru īpaši gatavotām maltītēm. Par savām jaunajām attiecībām Linda gan neko klāstīt nevēlas, vien atzīst: „Esmu laimīga un baudu to, ko dzīve man sniedz!”

Par 260 tūkstošiem pārdod grezno Rīgas dzīvokli

Linda vēlas dzīvē pārmaiņas, tāpēc gatava atvadīties no 130 kvadrātmetru plašā piecistabu dizaina dzīvokļa, ko Rīgas centrā, Tērbatas ielā, iegādājās pirms diviem gadiem.

Viesnīcas un restorāna vadītāja atklāj, ka jūt – šis viņai ir pārmaiņu laiks un ir brīdis pāršķirt jaunu lapu. „Visu pasauli ir skārušas pārmaiņas, un vairumam no mums turpmāk būs jāiemācās dzīvot citādi. Tas attiecas gan uz darbu, gan biznesu, gan personīgo dzīvi un skatījumu uz to. Jau labu laiku, vēl pirms kovidkrīzes, biju sajutusi, ka alkstu pēc kādām pārmaiņām. Biju jau atradusi pircēju savam Tērbatas ielas piecistabu dzīvoklim, taču darījuma slēgšana bija ieplānota tieši dienā, kad valstī tika izsludināta ārkārtas situācija. Darījums, protams, nenotika.

Tagad, kad darba lietas ir daudzmaz sakārtotas, varu atkal atgriezties pie dzīvokļa jautājuma. Jā, šobrīd vēl skaidrāk sajūtu, ka vēlos atbrīvoties no lielajām kredītsaistībām, ka patiesībā man nemaz nav nepieciešams tik grezns mājoklis. Pat pretēji – gribas ko vienkāršāku un vairs nebūt ne dizaina dzīvokli Rīgas centrā. Ja tā padomā, principā ir amorāli šajā daudziem, arī man, tik saspringtajā un nebūt ne vieglajā laikā lielus līdzekļus šķērdēt ikmēneša kredīta un procentu maksājumiem. Nav runas par to, ka man nav, – es vienmēr atradīšu veidu, kā nopelnīt un sevi nodrošināt. Runa ir par attieksmi, un mana attieksme ir tāda, ka pietiek barot bankas,” uzskata Linda Mūrniece, piebilstot, ka kādam citam cilvēkam, iespējams, viņas pārdošanā izliktais dzīvoklis būs tieši tas, par ko jau sen sapņots un ko var atļauties. „Tieši tā, kā tas bija man pirms diviem gadiem!” teic uzņēmēja, kura iepriekš atzina – uz jaunu mājokli savulaik pārcēlās pēc šķiršanās no ārsta un politiķa Hosama Abu Meri, jo saprata, ka nevēlas vairs mājot tur, kur būts kopā ar neuzticīgo vīru.