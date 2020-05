Ainars Mielavs aicina uz pirmo auto-koncertu Rīgā

Ainars Mielavs ir dziedātājs un dziesmu rakstnieks kopš 1986. gada. Uzstājies ar grupām “Jauns mēness”, “Mielavs un pārcēlāji” un arī kā solo mākslinieks. Ainara Mielava vienīgajā auto-koncertā varēs baudīt dziedātāja populārākās dziesmas no visiem radošajiem periodiem – “Piekūns skrien debesīs”, “Kad mēness jūrā krīt”, “Ai, jel manu vieglu prātu”, “Tu saviļņoji mani” un citas, kā arī divu jaunu dziesmu pirmatskaņojumus no gaidāmā dziedātāja jubilejas albuma “220 volti”. Pirmajā Drive in Kino Ķīpsala auto-koncertā dziedātājs Ainars Mielavs uzstāsies kopā ar diviem lieliskiem mūziķiem: Aigaru Voitišķi (ģitāra, balss) un Rūdolfu Macatu (taustiņinstrumenti). Koncertprogrammai dots nosaukums “Vienīgais”, jo tas būs vienīgais šāda tipa Ainara Mielava koncerts.

Foto: Publicitātes foto

Šī ir unikāla iespēja muzikālo baudījumu gūt visiem automašīnas pasažieriem par vienu cenu – uz auto-koncertu katrai automašīnai jāiegādājas tikai viena biļete, neatkarīgi no cilvēku skaita automašīnā (mājsaimniecības un automašīnas noteiktās kapacitātes ietvaros). Biļetes pieejamas tikai iepriekšpārdošanā ekase.lv. Pasākuma apmeklētājiem ir lūgums iegādātās biļetes pie iebraukšanas stāvlaukumā uzrādīt mobilajā telefonā.

Netraucēs ne saulriets, ne lietus – nevainojamu redzamību nodrošinās lielais, košais LED ekrāns.

Foto: Publicitātes foto

Automašīnu vietu skaits pasākuma teritorijā ir ierobežots, tāpēc sagādā biļeti laikus, parūpējies par gardām uzkodām un brauc uz vienīgo Ainara Mielava auto-koncertu Ķīpsalas izstāžu zāles stāvlaukumā.

Biļetes uz Ainara Mielava auto-koncertu “Vienīgais” 28. maijā pieejamas ekase.lv