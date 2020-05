"Nemaz jau nevajag lielas balles," - Gundega Skudriņa dod padomus, kā pandēmijas laikā sarīkot svētku svinības

Atvieglojumu dēļ iekštelpās un ārtelpās, ievērojot divu metru distanci, atļauts vienkopus pulcēties līdz 25 cilvēkiem. Tas tātad dod iespēju organizēt nelielus publiskos un privātos pasākumus, tostarp arī svinēt svētkus.

Radošā personība Gundega Skudriņa, kuras pieredze pasākumu un svētku radīšanā ir vairāk nekā divdesmit gadu ilga, sarunā ar portālu Jauns.lv dalās pārdomās par svētku būtību un to, kādas izmaiņas ir paredzamas pasākumu norisē. Viņa pati jau pielāgojusies jaunajiem apstākļiem un atklāj dažas idejas par plānotajiem pasākumiem, kurus organizēs. „Nav jāskumst par to, kā nav, bet jāpriecājas par to, ka ir sirsnība, ir lielāks klātbūtnes efekts, dziļākas sarunas un daudz dziļāki acu kontakti. Ar tiem, ar kuriem mēs tiekamies, mēs tiekamies no sirds un ļoti gaidīti. Tā ir šī laika vērtība,” saka Gundega.

Sarīkoti svētki – tās nav lielas balles

„Uzskatu, ka svētku būtību nenosaka cilvēku daudzums, biežums vai telpas, kur tie notiek. Svētki ir dvēseles stāvoklis. Šo sajūtu var arī sasniegt divu cilvēku savienībā. Svētki – tas ir stāsts par kaut ko citu, nevis lielām, krāšņām ballēm. Stāsts par attieksmi un sajūtu, kādu mēs dāvājam jubilāram,” svētku nozīmi skaidro Skudriņa. „Protams, šajos laikos viss ir pamainījies, bet, paldies Dievam, es esmu optimiste un katrā lietā cenšos saskatīt labo. Esmu par to, ka veselība un drošība ir pirmajā vietā, tāpēc es esmu par tādiem notikumiem, svinībām, ballītēm, kuros ir ievērotas visas pandēmijas laikā noteiktās prasības. Katrs mēs gribam būt veseli un pasargāti,” uzsver Skudriņa.

Gundega ar lielu aizrautību stāsta, ka tieši beidzamo pāris mēnešu laikā pašas ģimenes lokā notikuši vairāki pasākumi, jubilejas, kuras nav bijušas pēc klasiskajiem svētku svinēšanas standartiem: „Runājot par mājas ballītēm, var atrast dažādus veidus, kā tās sarīkot. Man bija liels prieks, ka visā šajā laikā man izdevās būt kopā ar pašiem tuvākajiem. Bijušas gan ballītes mājās, šaurā ģimenes lokā, gan bijusi iespēja tuvāko lokā uzrīkot svētkus laukos – siltumnīcā. Manu meitu devītajā dzimšanas dienā bija noorganizēta dīdžeju maratonballīte, ko dvīnes vēlējās realizēt, un diez vai es to būtu izdarījusi, ja man būtu bijusi standarta situācija un sabraukuši ciemos visi radi. Ņemot vērā, ka omes saudzējām, viņas neaicinājām, krustmātes arī ne, un svētki neiznāca bēdīgāki, bet citādāki. Protams, ka ļoti pietrūkst tuvinieku, jo gribas apskauties, bučoties un mīļoties, bet to visu mēs pagūsim. Uzrīkosim kādu lielāku vasaras ballīti,” nosaka Skudriņa.

Vārdadienā saņem dāvanu Gundegas ielā

Gundega ar sajūsmu stāsta, ka tikpat radoši kā viņa ir arī draugi un kolēģi, un pastāsta par neaizmirstamo vārdadienas pārsteigumu, ko saņēmusi. „Kolēģi man bija sarūpējuši dāvanas, taču mēs nevis tikāmies klātienē, bet gan man bija atstātas adreses, kurās pašai jānonāk. Sajutos kā tādā orientēšanās pasākumā, bet pašās beigās pēc norādītajiem uzdevumiem es nonācu uz Gundegas ielas, kas man bija ļoti liels pārsteigums. Sveiciena galamērķī – Gundegas ielā – man bija atstāta skaista vāze ar vizbulītēm. Es šo vārdadienas sveicienu izbaudīju, jo tas bija fantastisks piedzīvojums ar pārsteigumu. Tā nu šis sveiciens vārdadienā pierādīja, ka ne vienmēr ir jāiet standarta ceļš, bet gan uz lietām var paraudzīties radoši, no cita skatpunkta,” saka pasākumu rīkotāja.

Svētku organizēšana prasa atbildību un izdomu

Nu Gundega ir ķērusies pie vasaras sezonas darbu plānošanas un atklāj dažas no savām idejām. „Es cenšos neraudāt spilvenā, bet rīkoties. Man ir padomā veseli trīs vai četri pasākumi, kuri iecerēti šajā vasaras sezonā. Būs pārgājieni, kuros cilvēki dosies, protams, distancējoties un ievērojot visus noteikumus. Tur varēs baudīt foršu maltīti – gan jūras malā, gan mežā. Šāda formāta pasākumi ir fantastisks veids, kā dažādot savas jubilejas. Tie būs neparasti pārgājieni, kuros no kokiem skanēs dzeja, varēs uzzināt vērtīgu informāciju par jūrām, mežiem, ezeriem,” pasākumu būtību ieskicē Skudriņa.