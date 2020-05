Šuplers baltā zirgā, krievu miljardieri Jūrmalā - tāda bija krīzes vasara pirms desmit gadiem

„Man ļoti patika! Domāju, ka ar izjādēm nodarbošos arī turpmāk!” pēc sēšanās mugurā vienam no lielākajiem zirgiem Latvijā (ķēves Amazones augums no zemes līdz skaustam ir 194 centimetri) laimīgs jutās Jūliuss Šuplers, kas uz zirga gan izskatījās kā Napoleons. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)