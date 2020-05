Tas ir jāredz! Pasaulē neglītākie mūzikas albumu vāciņi

"Skaties, mammu, bez rokām!" to, kā māk turēties uz zirga (vai drīzāk tā imitācijas) demonstrē Milsa kundze - sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados ražīga pianiste. Laikam piemirsusi, ka pianistei rokas tomēr ir tas svarīgākais darba instruments.

Itāliešu disko dziedātāji ar dīvainām frizūrām un žilbinošiem smaidiem - duets "Righeira" albumu "L'estate Sta Finendo" klajā laida 1985. gadā. Dueta nosaukumu gan uz albuma vāciņa izlasīt spēj ne katrs, un nav jau arī, ko acis piepūlēt.

Amerikāņu dziesminieks Dens Levensons ar savu albumu "Barenaked Banjos" nekādas virsotnes mūzikas topos nesasniedza. Un skaidri saprotams, kāpēc. Ne katrs vēlētos, ka viņa mājās ciemiņi pamanītu šādu albuma vāciņu.

Ne grupas nosaukums nav izlasāms, ne mazākās skaidrības, kas tas vispār ir par žanru - smagais folkmetāls vai laucinieku rokdisko? Tikai ar lielām mokām, vētījot "Google", var noskaidrot, ka tas ir grupas "Torment" albuma "Bestial Sex'" vāciņš. Un te nu skaidri redzams, ka nepazīstamiem cilvēkiem roku dot nav ieteicams. Nekad nevar zināt, kur tā iepriekš bijusi.

Lai nu ko, bet sambu pēc šī vāciņa apskatīšanas klausīties kādu laiciņu negribēsies.

Komēdijgrupas "Skillet & Leroy" albums, protams, domāts pieaugušajiem. Pieaugušajiem ar specifisku gaumi.

Populārais aktieris un dziedātājs Deivids Haselhofs 1991. gadā izlaida singlu "Do the Limbo Dance". Bet albuma noformēšanu laikam neuzticēja profesionāļiem.

"Algots slepkava no debesīm" - jā, tieši tāds viņš varētu izskatīties, uzskata Bruno Maltiss.

1982. gadā klajā nāca "Lucky Pierre" plate "Divorce In The U.S.A. / Breaking Up". Kurš no šiem diviem vāciņa varoņiem ir tas laimīgais Pjērs, skaidrs noteikti, bet kāds tam visam sakars ar šķiršanos?

Angļu mūziķis Kevins Roulends ar savu popmūzikas projektu "Dexys Midnight Runners" gozējās pat britu topu pirmajā vietā (ar singlu "Come On Eileen" turklāt pavisam pelnīti). Taču ar savu soloalbuma "My Beauty" vāciņu pavisam pelnīti atrodas neglītāko topā.

Un te, lūk, var apskatīt arī citus "Pinterest" lietotāju sakrātos visu laiku sliktākos mūzikas albumu vāciņus.