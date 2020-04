23. aprīļa jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1927. gadā Ilze Indrāne, dzimusi Undīne Liepiņa - rakstniece, dramaturģe un pedagoģe.

1942. gadā Juris Kursītis - SIA "Tirdzniecības nams "Kurši"" padomes priekšsēdētājs.

1949. gadā Juris Pavītols – mūziķis, viens no grupas “Līvi” dibinātājiem.

1952. gadā Zane Gailīte - muzikoloģe.

1956. gadā Māris Abiļevs – mākslinieks.

1971. gadā Gints Bude - apģērbu, modes dizaineris.

1977. gadā Māris Grigalis – TV seja.

Jubilāri pasaulē

1484. gadā Jūlijs Cēzars Skaligers - Renesanses laikmeta itāļu zinātnieks (miris 1558.gadā).

1564. gadā Viljams Šekspīrs - angļu dzejnieks un dramaturgs (miris 1616.gadā).

1791. gadā Džeimss Bjūkenens - ASV 15. prezidents (miris 1868. gadā).

1902. gadā Haldors Laksness - islandiešu rakstnieks, Nobela prēmijas laureāts (miris 1998.gadā).

1928. gadā Šērlija Templa - amerikāņu aktrise (mirusi 2014.gadā).

1936. gadā Rojs Orbisons - amerikāņu mūziķis (miris 1988.gadā).

1943. gadā Tonijs Espozito - kanādiešu hokejists un treneris, Stenlija kausa ieguvējs, trīsreiz atzīts par NHL sezonas labāko vārtsargu.

1947. gadā Glens Korniks - britu basģitārists ("Jethro Tull").

1954. gadā Maikls Mūrs - amerikāņu dokumentālā kino režisors, "Oskara" balvas ieguvējs.

1955. gadā Urmass Ots - padomju un igauņu TV žurnālists (miris 2008. gadā).

1955. gadā Džūdija Deivisa - austrāliešu kino un televīzijas aktrise, divu "Zelta globusu" un triju "Emmy" balvu ieguvēja.

1960. gadā Stīvs Klārks - angļu ģitārists ("Def Leppard", miris 1991.gadā).

1961. gadā Džordžs Lopess - meksikāņu/amerikāņu komiķis un aktieris.

1962. gadā Džons Hanna - skotu aktieris.

1974. gadā Karloss Denglers - amerikāņu mūziķis ("Interpol").

1975. gadā Jonsi Birgisons - islandiešu mūziķis ("Sigur Ros")

1979. gadā Lauri Ilonens - somu dziedātājs ("Rasmus").

1983. gadā Daniela Hantuhova - slovāku tenisiste.

1990. gadā Devs Patels - indiešu izcelsmes britu aktieris.

1995. gadā Džidži Hadida - amerikāņu modele.

2018. gadā Kembridžas princis Lūiss.

Notikumi Latvijā

1316. gadā Siguldā tiek noslēgta savienība starp ordeni, Rīgas domkapitulu un Rīgas arhibīskapijas vasaļiem, kas vērsta vienlaikus gan pret Rīgas pilsētu, gan pret arhibīskapu. Līdz ar to ordenim izdodas atvairīt savu pretinieku pretenzijas uz Daugavgrīvu un paturēt to sev.

1825. gadā sākas kalpu brīvlaišana Vidzemē. Starp kalpiem izceļas baumas, ka katram jāiegūst rakstveida apliecība par notikušo brīvlaišanu. Kalpi sāk plūst uz apriņķu tiesām un prasīt apliecības, kustība izplatās pa visām Rīgas un Valmieras apriņķa draudzēm. Lai to apturētu, guberņas valde pavēl vairākus Valmiermuižas un Kokmuižas kalpus apcietināt un Rīgas tirgus laukumā sodīt ar 20 nūju sitieniem.

1990. gadā Vislatvijas tautas deputātu sapulce Daugavas stadionā, kurā piedalās 8086 visu līmeņu deputāti, pieņem aicinājumu atjaunot Latvijas valstisko neatkarību.

1998. gadā Starptautiskajā grāmatu dienā Dailes teātrī tiek atklāti 1.Rīgas Grāmatu svētki.

2002. gadā stājas spēkā grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām", kas paredz 4.maiju - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu - noteikt par svētku dienu.

2006. gadā Liepājas rajona Vērgales pagasta Ziemupē atklāj Latvijā pirmo Ziemassvētku vecīšu biroju.

2007. gadā Latvijā ierodas Beļģu karalis Alberts II un Viņas Majestāte karaliene Paola kopā ar Beļģijas ārlietu ministru Karelu de Guhtu un Beļģijas augstskolu rektoru, profesoru un uzņēmēju delegāciju.

Notikumi pasaulē

1014. gadā īru karalis Braiens Boru pieveic vikingu iebrucējus, taču pats krīt kaujā.

1343. gadā Igaunijas ziemeļos un rietumos notiek igauņu Jurģu nakts sacelšanās pret vācu iekarotājiem.

1597. gadā Lielbritānijas karalienes Elizabetes I klātbūtnē notiek Šekspīra lugas "The Merry Wives of Windsor" pirmizrāde.

1815. gadā sākas Otrā serbu sacelšanās pret Osmaņu impēriju, kas būtībā ir nacionālās revolūcijas otrā fāze. Sacelšanās sākās drīz pēc tam, kad Osmaņu impērija anektēja Serbiju.

1940. gadā ASV Misisipi štata pilsētā Načezā ugunsgrēkā vietējā naktsklubā iet bojā 198 cilvēki.

1945. gadā Otrā pasaules kara noslēgumā padomju armija Vācijā atbrīvo Sašenhauzenes un Ravensbrikas koncentrācijas nometnēs ieslodzītos.

1961. gadā Francijas ģenerāļi Alžīrijā sarīko militāru puču.

1988. gadā leģendārais grupas "Pink Floyd" albums "The Dark Side Of The Moon" atstāj "Billboard 200" topu pēc tam, kad tajā bija iekļauts 741 nepārtrauktu nedēļu (vairāk nekā 14 gadus).

1993. gadā ANO novērotā referendumā pārliecinošs vairākums Eritrejas iedzīvotāju nobalso par neatkarību no Etiopijas.

2007. gadā 76 gadu vecumā mirst bijušais Krievijas prezidents Boriss Jeļcins, kurš bija pirmais demokrātiski ievēlētais Krievijas līderis un kura pilnvaru laikā tika veidoti tirgus ekonomikas pamati valstī.