Dagmāra Legante atgriežas televīzijā ar jaunu sarunu raidījumu

Raidījumā viņa ik reizi sazvanīsies un uz sirsnīgu sarunu aicinās kādu sabiedrībā zināmu personību, lai izzinātu - kādas izmaiņas valstī ieviestā ārkārtas situācija radījusi viņu ikdienā? Ar ko nākas samierināties, vai gluži pretēji – kādas jaunas iespējas pavērušās? Kā slavenības izmanto kopā būšanas laiku ar savējiem un kādas atziņas gūtas?

Pirmajā sarunu raidījumā Dagmāra sazināsies ar TV un radio personību Baibu Sipenieci-Gavari, kas dalīsies ne tikai vērtīgos ieteikumos, kā ģimenes lokā pārdzīvot pašizolāciju, bet arī atklās amizantākos savas dzīves notikumus.

Tāpat Talsu pusē zvanu no Dagmāras gaidīs populārais mūziķis Intars Busulis, kurš skatītājiem parādīs savu lauku “svētnīcu” un pastāstīs, ka nemaz nav bijis apbēdināts par ārkārtas stāvokļa pagarināšanu, jo beidzot no sirds izbauda iespēju atpūsties un būt kopā ar savu ģimeni. Intars arī pārsteigs ar kādas jaunradītas dziesmas pirmatskaņojumu un pat uzdejos salsu.

Sarunu raidījumā “Kā Tev iet?” Dagmāra ar saviem draugiem ik reizi runās par attiecībām, bērniem, sadzīvi, naudu un emocijām. Netrūks arī praktisku ieteikumu, kā vērtīgi pavadīt laiku mājās un, protams, sirsnīgs humors, jestri uzdevumi un amizanti izaicinājumi.

Esošā situācija valstī ik katrā no mums raisījusi pārdomas, paradumu un pat uzskatu maiņu. Dagmāra Legante-Celmiņa sarunu raidījumā “Kā Tev iet?” atvērs savas mājas durvis un atklātā sarunā ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem izzinās, kā viņi pielāgojušies jaunajai situācijai? Turklāt reizē arī iedvesmos skatītājus nezaudēt prieku, enerģiju un ticību nākotnei.

“Šis ir interesants laiks, kad dzīvei un ierastajam tiek mests izaicinājums. Mūsu prātos ir miljons neatbildētu jautājumu - par to, kas vispār notiek, kāda būs mūsu rītdiena, kas notiks ar mūsu tuvajiem un darbu?! Visi par to runā, bet patiesība ir netverama. Katrs šo laiku arī uztver atšķirīgi, viens izbauda kopā būšanu, kāds skumst pēc darba, klāt vēl e-skola, kas daudziem vecākiem ir pārbaudījums. Arī savu partneri var ieraudzīt kā no jauna. Manuprāt, pats galvenais šajā jezgā ir runāt par to. Man pašai ļoti palīdzēja doma, ka mēs visi šobrīd esam vienā situācijā, līdzīgās pārdomās. Es sapratu, ka es neesmu ar šīm domām viena, un man palika vieglāk! Tādēļ es vaicāšu, uzklausīšu un dzirdētajā dalīšos ar jums. Es uzrunāšu dažādas personības, jautājot "Kā Tev klājas? Kā Tu jūties šajā laikā? Kādas izmaiņas tas nesis Tavā profesionālajā un privātajā dzīvē?" Lai visi mēs sajustu, ka neesam vieni! Runājot mēs kļūstam tuvāki un kopā varam noticēt, ka viss reiz sakārtosies! Parunāsim?’ par jauno raidījumu saka Dagmāra. Nepalaid garām – jaunais sarunu raidījums “Kā Tev iet?” no 22. aprīļa trešdienās, plkst. 22:35, “STV Pirmā!”