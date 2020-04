Ieva Florence bauda peldes visu gadu un vienmēr metas ūdenī pilnīgi kaila

„Sevi pieskaitu pie „roņiem”, jo labu laiku arī peldos aukstā ūdenī. Agrāk gan vairāk stāvēju vai tikai ieskrēju un izskrēju no ūdens,” par pievēršanos peldēšanai visa gada garumā atklātās ūdenstilpēs žurnālam "Kas Jauns" pastāstījusi Dailes teātra aktrise Ieva Florence.

Rudenī viņa peldas četras reizes nedēļā, ziemā – vismaz divas, bet pavasarī – līdz pat piecām. „Vasarā, pats par sevi saprotams, peldu daudz. Plus katru dienu obligāta procedūra ir arī auksta duša.” Bet sākusi viņa, patiecoties ārsta ieteikumam iet kontrastdušās, „lai novērstu veselības komplikācijas, kas tuvojās”. „Pēc apmēram gada komplikācijas pazuda un strauji uzlabojās veselība un pašsajūta. Zuda krampji kājās, asinsvadi stiprinājās, stresa līmenis strauji mazinājās. Mana veselība un imunitāte pret apkārtējo pasauli ieņēma stingrāku pārliecību. Slimoju daudz mazāk, un sajūta pēc katras peldes ir kā svētki! Es teiktu, īsts treniņš ķermenim un garam – rūdīšanās gan mentāli, gan fiziski,” stāsta Ieva, atklājot, ka šādās procedūrās sasniedz īpašu apgarotību tajā, kā kopt sevi un ķermeni.

Ieva atklāj, ka viņai netīk ūdens procedūrām nodoties peldkostīmā, jo tas ierobežo brīvību, neļauj ķermenim pilnībā baudīt peldi. (Foto: no privātā arhīva)

Aktrise atklāj, ka peldēt dodas pilnīgi kaila – tikai ar cepuri galvā un speciāliem apaviem kājās. „Peldkostīmu neatzīstu par rūdīšanās sastāvdaļu. Tas slāpē sajūtu, esot ūdenī, un, izejot ārā, var vēl vairāk pieraut aukstumu. Kailums ir skaistums un īstā sajūta it visā!” ar drosmi pārsteidz Ieva, gan piebilstot, ka „kailums noteikti nav pašmērķis, bet gan reālu sajūtu iespēja”. „Būt kailam ir atklātība, būt atklātam ir drosme, un drosme ir mūsu pieredze!” turpina Florence. Tomēr vienlaikus viņa vērš uzmanību, ka, pirms peldēt plikam, noteikti jāizvērtē situācija tilpē, jo ne visur to ir ieteicams darīt.

Tāpat aktrise iesaka izvērtēt katram savu veselības stāvokli un spēju uzturēties aukstā ūdenī. „Iesaku pārāk necensties. Kopš peldes kļuvušas populāras, katrs vēlas izmēģināt un parādīt, ka to var bez problēmām. Šīs nav sacensības, bet gan katra paša personīgā veselība, šeit rezultāts nepastāv. Šis ir process, kurā gūstam kādu labumu. Tāpēc nav svarīgi, cik ilgi esi ūdenī, bet gan ko tas dod – laimes un veselības sajūtu! Ja tev tā ir no ilgas peldes – lieliski, ja no slapināšanās – arī lieliski!”

Aktrise priecājas par visiem, kam ir vēlme pamēģināt, un viņu atbalstam pat veido savu vlogu. Tajā viņa stāstīšot par savu pieredzi septiņu gadu garumā. „Gribu iedvesmot pamēģināt aukstās peldes un dalīties pieredzē, kas var kalpot par pirmo soli, lai sāktu rūdīties!” šajā laikā, kad tik daudzi domā, kā stiprināt veselību, atzīst Florence.

Izrādās, peldēšana visa gada garumā beidzamajā laikā kļuvusi par ļoti populāru nodarbi. Lūk, sabiedrībā pazīstami ļaudis dalās pieredzē, kas var noderēt iesācējiem. Uzmanību – viss jādara pakāpeniski, ar mēru un respektējot savas iespējas, kā arī atceroties, ka pārgalvība var tikai kaitēt, īpaši jau šajā veselību saudzēšanas laikā.