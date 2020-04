Kā slavenībām tagad dzīvot bez uzmanības un neiekrist depresijā - komentē Aina Poiša un Viesturs Rudzītis

Sabiedrībā zināmas personības starp neskaitāmajiem ierobežojumiem šajā laikā izjūt vēl kādu būtisku trūkumu. Netiek saņemta tik pierastā uzmanības un atzinības deva. Ja līdz šim šovbiznesa zvaigznes tika lutinātas ar uzmanību, esot uz skatuves starmešu gaismās, gozējās burziņos un pozēja fotogrāfiem, tad tagad tas viss uz nenoteiktu laiku ir palicis tikai viņu atmiņās. Daļa skatuves mākslinieku prāto, kā sevi nodarbināt, kur gūt uzmanību, pie kuras raduši. Viens ņem talkā sociālos tīklus, kuros izpaužas pēc saviem ieskatiem. Kāds publicē foto no laikiem pirms epidēmijas, cits lasa dzeju, vēl kāds atspoguļo mirkļus fotogrāfijās no dzīves mājās.

"Kas Jauns" sazinājās ar pazīstamiem un atzītiem psihoterapeitiem, lai noskaidrotu viņu viedokli, kā šajos laikos jūtas pie uzmanības un atzinības radušas personības. Kāds ir labākais risinājums, lai šo laiku pārdzīvotu pēc iespējas produktīvāk un nekaitējot savai garīgajai veselībai?

Aina Poiša: „Aizliegts ir viss, ar ko šie cilvēki sevi realizēja”

Aina Poiša. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Ģimenes psihoterapeite Aina Poiša atzīst, ka radošo jomu pārstāvjiem šis ir īpaši grūts laiks: „Šī kategorija ir zem sitiena.”

Poiša atklāj, ka runājusi ar vienu no radošās jomas pārstāvjiem, kurš sarunā atklājis – viegli neesot. Pirmā nedēļa bijusi kā īstākā atpūta, otrā jau nākusi ar bažām, kas tagad notiks. Esot radusies trauksme no domām, uz kuru pusi nu virzīties turpmāk. „Tad var īstenoties arī dažādi ne tik labi scenāriji – piemēram, kāds var sākt pretīgo realitāti noskalot ar alkoholu vai nomākt ar citām atkarībām. Šāds psiholoģiskais spiediens iekšēji ir salīdzināms ar to, ka trūkst elpas.

Radošajiem cilvēkiem, kamēr tie adaptējas, tagad ir vajadzīga „mākslīgā elpināšana”. Šī kategorija ir zem sitiena, jo principā ir aizliegts viss, ar ko šie cilvēki līdz šim sevi realizēja. Tie, kas strādā šajā nišā, ir atraduši jēgu savai esamībai. Un neviens jau neesam tiesīgi viņus nosodīt. Rodas zināma atkarība, jo ir sajūta, ka citādi nav iespējams atrast jēgu savai dzīvei. Ir bīstami, ja cilvēkiem nav iespēju tik ātri pārslēgties. Un uz ko lai viņi pārslēdzas? Nav ne citas profesionālās kvalifikācijas, ne pieredzes. Jo cilvēks māk darīt tikai to, ko līdz šim darījis,” saka psihoterapeite.

Liela iespējamība ieslīgt depresijā

Poiša atzīst, ka ir vairāki iemesli, kāpēc radošās jomas pārstāvjiem šobrīd ir īpaši smags laiks: „Aizliegumi ierobežo kaut kādu brīvību. Tas, protams, attiecas uz visiem cilvēkiem, bet radošajiem brīvība saistās ar pašrealizāciju. Skatuves mākslinieki savā ziņā ir atkarīgi no skatītājiem. Viņi visu savu būtību un kompetences lieto tam, lai justos vajadzīgi sabiedrībai. Ja esi aktieris, mūziķis vai citas radošās jomas pārstāvis, zināms, ka aplausi ir labākais atalgojums. Mijiedarbība ar to sabiedrības daļu, kas ir zālē, ir kā narkotika,” situācijas nopietnību raksturo psihoterapeite.

Viņa uzskata, ka sajūtu gamma pie uzmanības radušām personībām šobrīd var būt ļoti plaša: „Viņi jūtas nevajadzīgi, apmulsuši un lielā neziņā par nākotni. Radošiem cilvēkiem ir jābūt apritē, lai sevī justu enerģiju, lai justu, ka nedzīvo uz saviem lauriem. Uz skatuves esot, viņi saņem šo enerģiju, viņi jūtas īstajā laikā un īstajā vietā,” saka Poiša.

„Ikviens lielākā vai mazākā mērā vēlas, lai tiktu pamanīts, novērtēts, tomēr radošajām personībām šī narcistiskā daļa ir nedaudz izteiktāka, vēlme pēc atzinības – lielāka. Nav nekāds noslēpums, ka radošiem cilvēkiem ir cits temperaments. Un šādi cilvēki var iekrist depresijā. Radošajām personībām ir tendence uz dramatizēšanu, uz savu izjūtu analizēšanu,” pastāsta Poiša.

Glābējriņķi – paškontrole un rīcības plāns

Taujāta, kāds būtu visiedarbīgākais rīcības plāns šajā situācijā, Poiša saka: „Šajā laikā svarīga ir paškontrole. Nesākt īstenot neadekvātas idejas vai lietot alkoholu. Tāpēc radošām personībām, kurām var trūkt uzmanības, šajā laikā būtu ieteicams izvirzīt sev jēgpilnus uzdevumus. Sastādīt sarakstu ar konkrētām lietām, kas paveicamas. Izmantot šo laiku sevis bagātināšanai. Dzīvojot šajā piespiedu vienpatībā, nevajag atmest cerības, ka kaut kad šis viss beigsies. Var uzkrāt idejas, var meklēt informatīvus materiālus, lai galva un smadzenes strādā, lai šo laiku izmantotu kā „krāšanas” periodu. Lai veidotos radošā enerģija, lai var radīt jaunas idejas.”

Kā zināms, šis laiks nereti tiek izmantots, lai komunikāciju un uzmanību gūtu ar sociālo tīklu starpniecību. Poiša piekrīt, ka šobrīd tas ir teju vienīgais variants, kur gūt plašākas sabiedrības daļas uzmanību un justies droši. „Būšana sociālajos tīklos nav nekas nosodāms, tā ir komunikācijas iespēja. Komunikācija ar interneta starpniecību citiem šobrīd ir piespiedu kārtā, bet citiem tas ir labs patvērums, jo vismaz tur darbība nav liegta. Jā, nav tomēr šīs dzīvās enerģijas, kuru mākslinieki saņem uz skatuves, bet tas ir vairāk nekā nekas,” uzskata Poiša.

Viesturs Rudzītis: "Sievietēm – visgrūtākie laiki"

Viesturs Rudzītis. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Psihoterapeits Viesturs Rudzītis atzīst, ka visgrūtāk šajos laikos ir tieši daiļā dzimuma pārstāvēm: „Sieviete no uzmanības apliecinājumiem, komplimentiem saņem enerģiju.”

„Tie, kas kāpj uz skatuves vai strādā publikas priekšā, ir narcistiskāki nekā tie, kas to nedara. Viņi no tā gūst enerģiju, bet ar to viss tikai sākas, jo tas rada atkarību, līdzīgi kā alkohols un narkotikas. Piemēram, man ir tāda hipotēze, ka Raimonds Pauls tik ilgu laiku nedzer, jo viņam ir publika, kas viņu mīl un nēsā uz rokām! Viņš saņem šo enerģiju, neraugoties uz savu vecumu. Tāpēc viņš aizvien tik daudz koncertē – tas viņam dod šo enerģiju,” uzskata psihoterapeits. Rudzītis gan uzsver, ka šajā laikā grūtāk bez uzmanības iztikt ir tieši daiļā dzimuma pārstāvēm.

„Par sievietēm jārunā īpaši, jo viņas saņem enerģiju no tā, ka tiek gribētas. Tāpēc viņas grib patikt, grib būt skaistas, grib saņemt komplimentus... Tas viss ir saistīts ar manis līdz šim teikto par Dievieti. Ka sieviete ar komplimentu, uzmanības apliecinājumu starpniecību sev dabū enerģiju, bez kuras dzīvot nav iespējams. Kā piemēru minēšu mammas. Viņas ir mājās ar maziem bērniem, viņas sūdzas, ka ir apnicis sēdēt mājās. Patiesībā jau tas ir enerģijas trūkums. Ja blakus ir tikai vieni un tie paši cilvēki, mājās bērni un vīrs, tās enerģijas sāk pietrūkt. Tāpēc ir vēlme iziet sabiedrībā, sajusties vērtīgai, ka arī citi vīrieši uz tevi skatās un velta komplimentus. Tāpēc arī šīm sievietēm, kuras radušas pie uzmanības, šobrīd būs grūti. Trūkst enerģijas,” saka Rudzītis.

