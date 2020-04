Naudas mazgātāji. Seriāla "Ozark" recenzija

Seriālu «Ozark», kam pēc nelielas pauzes nupat iznākusi trešā sezona, uzskata par vienu no veiksmīgākajiem «Netflix» oriģināldarbiem. Krimināldrāmu nereti salīdzina ar «Breaking Bad» – seriālu, kas stāstīja par ķīmijas skolotāju Volteru Vaitu, kurš sāka ražot metamfetamīnu.

«Ozark» arī ir saistība ar narkotiku karteli, tikai pavisam cita. Seriāls stāsta par Bērdu ģimeni, kas no Čikāgas pārceļas uz dzīvi pie Ozarkas ezera Misurī. Ne jau tādēļ, lai klausītos putnu dziesmās, baudītu dabu un paslēptos no lielpilsētas trokšņiem, bet lai saprastu, par ko īsti ir seriāls, jāatgriežas 2017. gada 21. jūlijā un «Ozark» pirmajā sērijā.

Ģimenes galva Mārtijs Bērds ir finanšu konsultants, kurš meksikāņu narkotiku karteļa vajadzībām atmazgā lielu naudu. Mārtija kolēģis Brūss no narkotiku biznesmeņiem nozog astoņus miljonus dolāru. Brūsu nogalina, bet, lai glābtu savu un ģimenes dzīvību, Mārtijs ātri nāk klajā ar piedāvājumu – piecu gadu laikā Ozarkas piekrastē atmazgāt 500 miljonus dolāru. Saprotams, Mārtijam nekāda biznesa plāna nav, Ozarkā viņš nekad nav bijis, un ideju viņš izdomā krīzes jeb «dzīvības vai nāves» situācijā. Karteļa pārstāvis idejai daļēji piekrīt, tomēr, pirms to īstenot, viņš Mārtijam liek dažu dienu laikā sagādāt nozagtos astoņus miljonus dolāru. Mārtijs to arī izdara, bet tad kartelis liek viņam ar ģimeni (sievu un diviem bērniem) pārcelties uz Ozarku un sagādātos astoņus miljonus trīs mēnešu laikā legalizēt. Tikmēr Mārtija sievas Vendijas mīļākais pārliecina viņu pamest vīru, sarūpēt tik daudz naudas, cik vien iespējams, un ar bērniem doties tālu prom uzsākt jaunu dzīvi. Arī tas nav vienkārši, jo kartelis Bērdu ģimeni nolicis zem lupas un Vendijas plāns tiek izjaukts, proti, kartelis nogalina Vendijas mīļāko.

Galu galā Bērdu ģimene pilnā sastāvā ierodas Ozarkā sākt pavisam citu dzīvi, kur katrs lēmums vai kļūdaina darbība var beigties letāli. Tā sākas Bērdu ģimenes nemierīgā dzīve pie Ozarka ezera, kur trīs sezonu un 30 sēriju garumā virs viņu galvām karājas Dāmokla zobens. Un to, kas varētu pārraut zirga astru, kurā šis zobens karājas, ir ļoti daudz: narkotiku kartelis, FIB, Ozarkas vietējie iedzīvotāji un biznesmeņi un galu galā pati Bērdu ģimene.

Nav izklaidējošs, bet ievelk

Biju starp tiem, kuri «Ozark» jaunāko sezonu gaidīja ar nepacietību. Jāatgādina, ka starp «Ozark» otro un trešo sezonu bija 19 mēnešus gara pauze, kas daudzo seriālu un filmu juceklī ir pietiekami ilgs laiks, lai piemirstu, kas tad īsti seriālā notika iepriekš. Tas ir saprotams, jo galu galā «Ozark» neuzskata par ļoti aizraujošu seriālu, tas nekādā ziņā nav arī izklaidējošs. Ģimene, kas atmazgā naudu un līdz otrās sezonas beigām ir izdzīvojusi, – tā vienā teikumā «Ozark» atcerējās vairums, kuri pacietīgi gaidīja un sagaidīja trešo sezonu, lai gan notikumu 20 sēriju gaitā bija daudz. Tas arī visvairāk seriālam piesaista, – vai un kā Bērdu ģimene tiks galā ar izaicinājumiem, kuriem paši sevi pakļāvuši. Tā kā autori neskopojas ar varoņu nogalināšanu, nepārtraukti ir spriedze, vai kāds no iecienītajiem varoņiem pēkšņi netiks atrasts Ozarkas ezera dzelmē.

Lai gan izteicos, ka seriāls nav aizraujošs, tas ievelk. Līdzīgi kā savulaik «Netflix» veidotais «Bloodline», kas bija šķietami garlaicīgs un vienmuļš seriāls par ģimeni, arī «Ozark» liek just līdzi varoņiem, vērtēt viņu izvēles un ar nepacietību gaidīt turpinājumu. Neviļus piezogas sajūta, ka lēnīgais un izstieptais TV gargabalnieks patiesībā ir kvalitatīva skatāmviela. Šeit uzslavas pelnījuši galveno lomu atveidotāji ar Džeisonu Beitmenu un Lauru Lineju priekšgalā, kuru saspēle trīs sezonu garumā tikai pilnveidojusies. Beitmens divreiz par Mārtija lomu nominēts «Zelta globusa» balvai, tomēr piekāpies amata brāļiem. Tomēr pie vienas nozīmīgas balvas ar «Ozark» slavenais aktieris ticis – pērn viņš saņēma «Emmy» balvu kā… režisors. Džeisons Beitmens krimināldrāmā spēlē ne tikai galveno lomu, viņš ir arī seriāla producents un astoņu sēriju (no 30) režisors.

Covid-19 korekcijas

«Ozark» autori ir Bils Dubuks un Marks Viljamss, tandēms, kas kopā veidojuši lielā ekrāna filmas: «Grāmatvedis» (2016) un «Ģimenes galva» (2016). Trešajā sezonā sēriju autori skatītāju iepazīstina ar jaunu varoni – Vendijas brāli Benu, kurš seriālam piešķir jaunu šķautni un tā varoņiem jaunus izaicinājumus, īpaši Vendijai. Visvairāk sēriju gaitā augusi tieši Vendija, kura jaunajai dzīvei ir adaptējusies pat vairāk nekā Mārtijs, vēl vairāk – viņa atklājusi sevi no jauna, un izskatās, ka viņa ar pastāvošajiem spēles noteikumiem gluži labi sadzīvo, turklāt negrasās apstāties pie sasniegtā. Seriālu kritiķi visā pasaulē slavē trešo sezonu, kas pēc lēnīgās otrās sezonas ieguvusi jaunu elpu.

Pagaidām nav skaidrs, vai seriālam sekos ceturtā sezona, jo arī kino un seriālu industrijas plānus un nodomus patraucējis Covid-19. «Netflix» jau nopauzējis vairākus potenciālos projektus, visticamāk, «Ozark» veidotāji patlaban nevar paredzēt sava lolojuma likteni. Jau trešā sezona līdz skatītājiem mēroja garu ceļu, ja tomēr sekos arī ceturtā, visticamāk, līdz skatītājiem tā nonāks tikai 2021. gada nogalē vai 2022. gada pavasarī.