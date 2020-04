Samanta Tīna, netikusi uz Eirovīziju, grūtsirdībā neieslīgst - izveido džemperīšu biznesu kopā ar Kašeru

Telekanāla "STV Pirmā!" šova "Slavenības. Bez filtra" viena no zvaigznēm Samanta Tīna žurnālam "Kas Jauns" pastāstījusi par vīrusa pandēmijas izjauktajiem plāniem, par to, kā pārdzīvojusi vēsti, ka Eirovīzijas konkurss ir atcelts, un kāpēc viņa tagad tiek dēvēta par Samantu Karantīnu.

Nenotikusī dzimšanas diena

31. martā Samantai apritēja 31 gads. „Tā kā iepriekšējo dzimšanas dienu nesvinēju, jo biju Lietuvā divvientulībā ar dzīvesbiedru, biju nolēmusi, ka šogad noteikti ir kārtīgi jānosvin! Biju ieplānojusi uztaisīt koncertu mārupiešiem, dziedātu no sava dzīvokļa balkona – ar visiem ģitāristiem, bungām un citiem instrumentiem. Bet... dzīve pārsteidza nesagatavotu, un atkal nekā!” nopūšas Samanta Tīna.

Viņa savu dzimšanas dienu atzīmēja, aizbraucot ciemos pie mammas. „Izdomāju viņu pārsteigt – šajā trakajā laikā sen nebijām tikušās. Cilvēki bieži vien savā dzimšanas dienā aizmirst, ka arī vecākiem tie ir lieli svētki, ka viņi reiz laiduši mūs pasaulē. Tāpēc es aizbraucu pie mammas, un viņa par to bija sajūsmā,” stāsta Samanta. Uz jautājumu, vai tas maz bijis prāta darbs – doties pie riska grupā esošiem cilvēkiem –, mūziķe atbild: „Es jau kārtīgi „dabūju pa ļipu” sociālajos tīklos. Man pārmeta, cik tas bija bezatbildīgi – braukt pie vecākiem. Taču es esmu droša par sevi un vecākiem, es ievēroju visus drošības pasākumus un aicinu to darīt arī visus pārējos. Bet vēl vairāk aicinu skatīties pašiem uz sevi, nevis uz to, kas notiek apkārt. Jo var gadīties, ka, kontrolējot citus, pieļauj kādu neuzmanību paši pret sevi.”

Raudāšana nepalīdz

Šī bija sestā reize kopš 2012. gada, kad Samanta Tīna centās izcīnīt iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijā, un, kad beidzot tas izdevās, atkal nepaveicās – dziesmu konkurss atcelts. Interesanti, kas tobrīd notika mūziķes galvā, uzzinot par šo vēsti?

„Daudzi jau apgalvo, ka man ar Eirovīziju ir kaut kāda karma. Varbūt... Citi atkal uzskata, ka esmu spēcīga personība, ka visas šīs neveiksmes mani tikai padarīs vēl stiprāku. Ka es ar visu tikšu galā, ka es to pārcietīšu... Bet ziniet, man apnicis visu laiku būt varonei, kas visu var izciest un pārdzīvot. Patiesībā izjūtas bija drausmīgas. Līdz pēdējam brīdim pastāvēja cerība, ka Eirovīziju pārcels uz citu laiku, un neviens negaidīja, ka to atcels pavisam. Tas bija smagi. Ļoti smagi,” nopūšas Samanta.

Viņa joprojām sapņo par iespēju izbaudīt laiku no uzvaras nacionālajā atlasē līdz Eirovīzijas konkursam. „Visas šīs izjūtas, uzzinot, ka tieku uz Eirovīziju, visa šī rosība, ņemšanās, gatavošanās process, ažiotāža... Tas bija tik aizraujoši! Man bija milzīgi plāni, saņēmām ļoti daudz uzaicinājumu no Eirovīzijas dalībvalstīm uz konkursa iesildīšanas pasākumiem. Par mums bija ļoti liela interese, bijām uzņēmības pilni atsaukties uz visiem aicinājumiem... Es labprāt šīs izjūtas izdzīvotu vēlreiz un daudz ilgāk. Eh, ja varētu pagriezt laiku atpakaļ...” nosaka Samanta un, vaicāta, kā ar šo situāciju tiek galā – vai nerodas vēlme ielīst klusā stūrītī un paraudāt –, atklāti atbild: „Es taču esmu sieviete, emocionāla būtne! Protams, esmu raudājusi. Taču lieliski arī saprotu, ka tas neko nemainīs. No tā, ka šobrīd sēdēšu un raudāšu, ka gaudīšos par dzīves netaisnību, labāk nekļūs. Ne vīruss pēkšņi izgaisīs, ne situācija pasaulē uzlabosies.”

Vai prognozēja karantīnu?

Eirovīzijas atlases konkursā "Supernova" Samanta Tīna uz skatuves kāpa ar trim piedziedātājām, kuru sejām priekšā bija maskas. Tagad daudzi teic, ka Samanta bijusi teju vai pravietiska un paredzējusi, ka koronavīrusa dēļ pavisam drīz Eiropa staigās maskās. „Saņemu daudzas vēstules, ka es esot pareģojusi koronavīrusu. Man sūta arī visdažādākās mēmes par šo tēmu, es pat esmu nosaukta par Samantu Karantīnu. Tiešām jāsāk domāt, ka esmu kaut kāda gaišreģe,” sirsnīgi smejas Samanta Tīna, sakot, ka no Eiropas viņai pienāk dažādas karikatūras, kur viņa attēlota ar sejas masku.

Bet, runājot nopietni, dziedātāja kreņķējas, ka nav izdevies sevi parādīt uz Eirovīzijas skatuves, jo viņas dziesma patiešām jau bija guvusi ievērību ne tikai Latvijā. Par to liecina arī Eirovīzijas alternatīvais konkurss, ko nesen rīkoja Eirovīzijas organizatori, balsojumu izvēršot internetā. Tajā Samanta Tīna savā pusfinālā ieņēma ceturto vietu, bet finālā Latvijas dziesmu novērtēja kā sesto labāko! „Es par to nešaubījos! Biju pilnīgi pārliecināta, ka reālajā Eirovīzijas konkursā mēs tiktu finālā un iegūtu augstu vietu. Jo šī dziesma nevienu neatstāj vienaldzīgu. Tā ir pilnīgs Eirovīzijas nestandarts, tāpēc tā ir pamanāma un paliek atmiņā. Tā ir kā kliedziens, kas piesaista uzmanību. Tā var patikt vai nepatikt, bet tā ir pamanāma,” nosaka Samanta.

Izdomājusi alternatīvu, kā gūt ienākumus

Samanta, kā jau vairums mūziķu visā pasaulē, palikusi bez darba. Kā dziedātāja sadzīvo ar radušos situāciju? Vai ir, no kā izdzīvot? „No gaušanās naudas vairāk makā neparādīsies un ledusskapis pilnāks nekļūs. Mēģinu šo situāciju uztvert no otras puses – ka šis ir tas laiks, kad zemei un cilvēkiem ir mazliet jāatpūšas, ka cilvēkiem ir jāizkāpj ārā no nepārtrauktā skrējiena pēc materiālajiem labumiem. Līdz šim mēs visi vienmēr žēlojāmies, ka nav laika, ka tā vajag vairāk. Tagad tas ir! Un tas jāizmanto – dari kaut ko, domā, kustini smadzenes! Jā, man ir atcelti pilnīgi visi koncerti, pat rudens koncertturnejas. Piemēram, Lietuvā bija paredzēts liels mūzikls spāņu valodā, 8. martā tas piedzīvoja vērienīgu pirmizrādi, un viss – tas atcelts! Un tad šādā situācijā jāsāk domāt, ko darīt,” atbild Samanta Tīna, kas jau atradusi labu alternatīvu.

Izejot ārpus mājas, Samanta Tīna ir maksimāli piesardzīga. Jā, un tāds izskatās džemperītis no Samantas jaunās apģērbu līnijas. (Foto: no privātā arhīva)

Viņa kopā ar talantu šovos iepazīto Kašeru radījuši džemperu līniju ar mirkļbirku bučiņāāās. „Pirmo kolekciju mums izķēra 24 stundās, nupat palaidām otru. Taču arī no tās nekas daudz vairs nav palicis. Paši izvēlamies audumu, šuvēji tepat Latvijā šos džemperus sašuj, izšujot arī uzrakstus. Tāpēc – vajag tikai pakustināt smadzenes, un tad gan spēsi pielāgoties situācijai, gan arī problēmas nebūs tik milzīgas. Jo citu variantu jau nav. Bet tiem mūziķiem, kam nav izdevies izveidot iekrājumus, šobrīd ir ļoti, ļoti bēdīgi. Un neizskatās, ka situācija tik drīz uzlabosies, jo kultūras joma diemžēl ir viena no nozarēm, kas pēc šādām krīzēm atkopjas visilgāk,” izsakās Tīna, optimistiski piebilstot: „Esmu pārliecināta, ka spēsim šo laiku pārdzīvot. Latvieši ir spēcīgi, latvieši izdzīvos, un cerams, ka badā neviens nenomirs. Viss būs kārtībā – galvenais ir sargāt sevi, nesaķert šo draņķi. Un vēl iesaku vairāk skatīties uz sevi, nevis uz to, ko dara citi!”

