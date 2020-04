Labi ieeļļots mehānisms. Seriāla "Better Call Saul" recenzija

Nav iespējams rakstīt par seriālu «Better Call Saul» (zināms pēc latviskā nosaukuma «Labāk zvaniet Solam!», ar kādu patlaban no sākuma tas skatāms kanālā «Sony Turbo»), ignorējot «Breaking Bad» («Pārkāpt robežu»). Lai gan veidotāji uzskata, ka to var skatīties, arī nezinot Valtera Vaita piedzīvojumus, ne tikai tas vieno šos seriālus.

Galvenā ir komanda. Visās intervijās veidotāji runā par to, cik svarīgi bija saglabāt lielisko komandu, kas veidoja vienu no visu laiku labākajiem seriāliem «Breaking Bad». Tā ir mūsu ģimene – apgalvo gan Vinss Giligans, gan aktieri, kuri nebeidz slavināt scenāristus, režisorus un visus, kuri piedalījušies. Godīgi sakot, ja es būtu tajā filmēšanas laukumā kaut krēslu pārnesusi no vienas istabas kakta uz otru, arī justos lepna par piedalīšanos. Lasot par seriāla veidošanu, ir jūtams, cik augstu tiek vērtēts katra ieguldītais darbs. Tāpēc nav nekāds brīnums, ka, jau filmējot «Breaking Bad», tika domāts par nākamajiem kopdarbiem.

Sols Gudmens netika iecerēts kā viens no galvenajiem tēliem. Bet, kad filmēšanas laukumā sāka strādāt aktieris Bobs Odenkirks, viņa spēja šī rakstura komiskajās izpausmēs ielikt gana lielu devu dramatisma lika filmēšanas komandai viņu iemīlēt jo dienas jo vairāk. Kad kādu dienu Pīters Goulds, viens no scenāristiem, pajokoja, ka Sols Gudmens pelnījis pats savu seriālu, šī ideja iesēdās Vinsa Giligana prātā un no jociņa izauga par projektu, kura filmēšana tika uzsākta nākamajā pirmdienā pēc piektdienas, kurā tika pabeigta «Breaking Bad» pēdējo sēriju skaņas apstrāde.

Vinsa Giligana x fails

Giligans ir vīrs, kurš mani ļoti interesē ne tikai tāpēc, ka viņš var tagad, katru rītu pamostoties, teikt – es esmu tas, kurš radījis izcilu seriālu, un tagad strādāju pie izcilā seriāla izcila turpinājuma. Mani tas interesē kā piemērs, cik milzīga nozīme ir spējai izveidot scenāristu komandu un vadīt šo komandu tā, lai taptu lielisks rezultāts. Kad klausos un lasu aktieru un režisoru intervijas, kurās viņi uz jautājumu, kā izdevies tik labs darbs, atbild – viss, pateicoties scenārijam, mana sirds asiņo. Kāpēc? Pajautājiet Latvijas televīziju cilvēkiem, kuri veido konkursus mūsu vietējiem projektiem, cik ilgu laiku viņi atvēlē scenāriju radīšanai. Viņiem šķiet normāli, ka projektu konkurss beidzas pavasarī un viens no noteikumiem ir, ka jāsāk filmēt vasarā. Scenārijs?! Ko jūs, kas tas, kāpēc?! Nedēļa ir par maz? Hm. Citur komanda pie scenārija strādā gadu?! Oi, nē, to nevaram atļauties. Latvijā scenārists ir cilvēks, kurš spēj lielā ātrumā aprakstīt pēc iespējas vairāk papīra lapu, lai varētu sākt filmēt un lai pēc tam dzirdētu izteicienus – Latvijā jau scenāristu nav, neviens neprot to darīt. Un mēs tik turpinām neatvēlēt laiku kvalitatīvu vietējo produktu tapšanai, tā vietā iepērkot trešās šķiras scenārijus no ārvalstīm.

Nez, ko par šo manu emociju izvirdumu teiktu Vinss Giligans? Jāstrādā un jācer uz to labāko? Pats viņš sāka, no seriāla «X Files» fana kļūdams par tā scenāristu. Pierādījis sevi, turpināja kā šī seriāla sīkvela «The Lone Gunman» veidotājs. Vēl tapa «Battle Creek», un tad jau vairs nav tālu līdz paša veidotajiem seriāliem, kuros viņš turpināja sadarboties ar iepriekš sastaptiem sava amata meistariem.

Jau pirms TV seriālu uzvaras gājiena, laikos, kad strādāt televīzijā bija mazāk prestiži kā kinobiznesā, Giliganam patika šī formāta piedāvātās iespējas – stāstu atklāt pakāpeniskāk un varoņiem ļaut atklāties vairāk un dažādāk. Nav gluži tā, ka viņš ir pirmais, bet noteikti viens no veiksmīgākajiem, kurš veidoja seriālu pretstatā esošajai tradīcijai – galvenais varonis nemainās. Tā, kā nemainās Hektors no seriāla «Simpsoni» – nekad nepieaug, piemēram. Piedāvāt varoni, kurš no laba cilvēka – ķīmijas skolotāja – kļūst par slikto, bija drosmīgs solis, kurš izrādījās veiksmīgāks, nekā pats autors cerēja. Vai «Better Call Saul» ir līdzīgs stāsts? Vai stāsts par Džimija pārtapšanu par Gudmenu ir tas pats, kas Valtera kļūšana par narkotiku biznesa bosu Heizenbergu? Atbildes var gūt, skatoties seriālu, kam paredzētas sešas sezonas.

Komiķis Bobs

Aktieris Bobs Odenkirks strādājis slavenajā amerikāņu TV šovā «Saturday Night Live», pēc tam radījis pats savu šovu «Mr. Show», vārdu sakot, bija zināms komēdiju aktieris, kad viņu uzaicināja piedalīties seriālā «Breaking Bad». Jo vajadzēja kādu, kurš ieviestu komisku noti arvien pieaugošajā dramatismā. Bet Bobs ieviesa ne tikai smieklus. Viņš spēja piešķirt smiekliem traģisku noti. Tā nu turpina savu dramatiskā aktiera karjeru «Better Call Saul», par šo lomu trīs reizes tiekot nominēts «Zelta globusam» un piedaloties oskarotajā Grētas Gervigas filmā «Mazās sievietes» («Little Women»), kā arī citos projektos.

«Man patīk, ja viņam sāp,» tā aktieris izteicies par savu atveidoto tēlu, gatavs doties bīstamos sava varoņa ceļojumos. Intervijās ar labu vārdu tiek pieminēti scenāristi, īpaši Pīters Goulds, kurš radīja Džimija tēlu.

Man ar Džimiju un Solu ir problēma. Es tā kā saprotu, ka tas ir ļoti interesants tēls, bet nespēju viņu iemīlēt. Bet seriālā ir citi, kurus mīlu. Un ne tikai es.

Visi mīl Maiku

Nepietiek uzrakstīt labu scenāriju, vajag sameklēt aktierus, kuri ir visatbilstošākie konkrētajai lomai – tā saka seriāla veidotāji. Dažkārt atrastais aktieris ir tik labs, ka plānoto dažu epizožu vietā viņš tiek pie vairākām sezonām divos seriālos, kā tas notika ar Džonatanu Benksu, kurš spēlē Maiku – izbijušu policistu, kurš par naudu palīdz nokārtot lietas kriminālajā pasaulē iesaistītajiem ļaudīm. Seriālu fani ļoti mīl Maiku, cilvēku, kurš pēc dēla nāves ir zaudējis dvēseli, ir līdzvainīgs sava bērna nāvē. Bet skatītāji mīl.

Netrūkst arī citu spilgtu, skatītāju iecienītu tēlu. Džimija iemīļotā Kima ir apzinīga, strādīga juriste. Načo ir narkomafijas darbonis, kurš grib tikt vaļā no kriminālās pasaules, bet nekādi tas neizdodas. Viņš varētu būt retais gadījums seriālā, kad kāds tēls no sliktā kļūst par labo.

Dzīvojot līdz «Better Call Saul» varoņiem, neizbēgami jādomā, kāpēc daži no viņiem nav redzami seriālā «Breaking Bad»? Kas notiks ar Kimu, ar Načo? Par Maiku sirds mierīga, seriāla faniem ir zināms viņa liktenis.

Starp tēliem ir kāds, kuru aktieris nospēlēja tik labi, ka neviens viņu nemīl. Visi nemīl Čaku. Aktieris Maikls Makkīns radījis tiešām nepatīkamu raksturu – Džimija brāli, kurš ir izcili riebīgs tipāžs, tomēr aktieris atklāj arī dramatismu – kā ir būt cilvēkam, kuru visi ciena, bet neviens tā īsti nemīl. Pretstatā viņa brālim Džimijam, kuram piemīt Čakam nesasniedzama īpašība – iepatikties cilvēkiem. Abu brāļu cīņa ir pirmo triju sezonu interesantākais stāsts.

Bet kāpēc skatīties visas piecas un gaidīt sesto? Es skatos vairāk kā «Breaking Bad» fane un gaidu tos īpašos mirkļus, kad notikumi sasaucas un atsaucas uz to. Protu novērtēt arī «Better Call Saul» izcilo stāstniecību, raksturus un dzīvoju līdzi ne tikai Maikam no BB, bet arī Načo, uztraucoties par viņa nākotni. Tātad secinu, ka labu televīzijas produktu cienītāji te atradīs augsti vērtējamas lietas. Kā teicis kāds aktīvs skatītājs Džerijs no rottentomatoes.com: «Seriāls top labāks ar katru sezonu. Kā labi ieeļļots mehānisms tas zina, kas pats ir, uz kurieni dodas, un izbauda braucienu.»