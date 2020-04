"Zemei vajag atpūsties, cilvēkiem vajag paiet maliņā," - savs viedoklis par pašlaik notiekošo ir Ainai Poišai

„Tas, kā Covid-19 mūs nolicis uz bremzēm, ir kas nebijis. Šis visapkārt valdošais mulsums, kas ir cilvēkos, sastindzina. Šis mums ir neierasts stāvoklis, tā ir neziņa un stress, jo zūd drošības sajūta visos līmeņos. Diemžēl neizbēgami ir arī tas, ka arī kontakti, kas varētu celt un stiprināt cilvēkus, tiek pārtraukti. Atliek tikai telefonsarunas, sarakstīšanās. Ikvienam ir nepieciešama komunikācija, kurā varam sevī plūdināt vismaz kaut kādu pozitīvu enerģiju. Kaut kā visiem kopā mums jātiek ar to galā. Ir nepieciešams adaptēties, lai saprastu, kā turpmāk dzīvot.

Mēs visi esam vienā laivā, bet nepazūd jau arī ikdienišķās dzīves problēmas.

No vienas puses – ir cilvēki, kas ir brīvāki no ierastajiem pienākumiem, jo viņi ir vairāk vērsti uz savu pašaizsardzību, vismaz fiziskā nozīmē. Un tad ir jautājums – ko darīt? Arī psihoterapeiti rūpējas par savu veselību, jo paļauties uz cilvēku godaprātu ir viens, bet otrs ir pašatbildība – tu nekad nevari visu ķēdes reakciju izanalizēt. Varbūt pats esi saslimis, bet to pat nenojaut. Ja neesi bijis ārzemēs, ja tev nav bijis tieša kontakta ar kādu inficētu personu, it kā esi brīvs un vesels, taču vīrusa inkubācijas periodi, kā saprotu, ir dažādi. Līdz ar to var gadīties, ka ikviens no mums var šo vīrusu pārnēsāt, bet pats to fiziski nejust, jo tas iedarbojas vieglā formā.

Tāpat var saķert vīrusu pa ceļam – braucot ar sabiedrisko transportu vai ja kāds netīšām uzgrūžas. Savu privātpraksi neesmu oficiāli aizslēgusi. Esmu atvērta, bet skatos ļoti rezervēti un piesardzīgi. Aizvadītajā nedēļā man bija pilnīga karantīna. Tas bija pašas lēmums, jo bija drusciņ bažas par diviem kontaktiem. Domāju, ka gudrāk ir nedaudz nogaidīt, un tad skatīšos, kā rīkošos turpmāk, individuāli izvērtējot katru gadījumu,” saka Aina Poiša.

Psihoterapeite sevi pieskaita pie tās sabiedrības daļas, kas uzskata, ka viens no pasauli apstādinājušā vīrusa iemesliem ir urbanizācija. „Zemei vajag atpūsties. Cilvēkiem vajag paiet maliņā, arī savas iekšējās vērtības sakārtot. Viena daļa šo ļoti labi saprot, bet ir vēl gana liela sabiedrības daļa, kas uzskata, ka kāds atkal viņus vada – kā šis mistiskais vīruss, tā visādi ieteikumi medijos,” spriež Aina, aicinot ikvienu šajā mulsinošajā laikā rūpīgi attiekties pret gaisotni un savstarpējo komunikāciju ģimenē. “Te vietā ir jautājums – kas notiek ar cilvēkiem, ar ģimeni atvaļinājumos?"

"Daudzi, kam ikdienā nav laika kopt tradīcijas, būt kopā, sarunāties, atvaļinājumā „sakasās” kārtīgi, jo nekas vairs nav ierastajā ritmā. Šā brīža situācija ir kaut kas līdzīgs. Cilvēki pēkšņi ir piespiesti burzīties savā starpā, jo jāievēro pašizolācija ģimenes ietvarā, un šādos apstākļos var daudz kas parādīties. Jautājums ir, vai varēsim to izturēt... Ir īstais laiks pievērsties sev un savējiem,” saka Aina Poiša.