Nedēļas jaunumi "Shortcut" - pašmāju kriminālkomēdija "Atriebējas" un dokumentālā filma par viltus ziņu fenomenu

Ikvienam būs ko redzēt!

Lai atbalstītu Latvijas ģimenes un mudinātu tās palikt mājās šajā trauksmainajā laikā, "Tet" saviem klientiem dāvina plašu bezmaksas saturu, kas priecēs un izklaidēs gan vecākus, gan bērnus.

Laikā, kad slēgtas izglītības iestādes un liela daļa vecāku izvēlas bērnus nevest uz bērnudārziem, visiem "Helio" interaktīvās televīzijas klientiem "Tet" bez maksas dāvina "Bērnu tematisko paku" un mazajiem skatītājiem īpaši pielāgoto un drošo "Bērnu stūrīti". Savukārt "Helio" virszemes televīzijas klienti var bez maksas baudīt "Bērnu un jauniešu paku". Animācijas filmas par Lotes piedzīvojumiem, Ķepu patruļas dēkām vai cūciņas Pepas gaitām – to visu un daudz, daudz ko vēl bērni varēs lūkot līdz pat 1. maijam!

Lietotnē "Shortcut" pieejama bezmaksas filmu sadaļa #paliecmājās, kurā vari vērot tādas filmas kā "Svingeri", "Paradīze’89", "Vectēvs, kas bīstamāks par datoru", "Zigfrīds Anna Meierovics", "Lote no izgudrotāju ciema", "Neiespējamais Ir Iespējams", "Dotais Lielums mana māte", "Bellas salas maģija" ("The Magic of Belle Isle"), "Simt soļu ceļojums" ("The Hundred-Foot Journey"), "Mīlas afēra" ("Love Punch"), "Skārdnieks, drēbnieks, zaldāts, spiegs" ("Tinker Tailor Soldier Spy") un "Papucis" ("Delivery Man"). Sadaļa pieejama arī "Helio" interaktīvajā televīzijā. Filmas tiks papildinātas katru pirmdienu.

Jauna latviešu kriminālkomēdija

Aizraujošās pašmāju kriminālkomēdijas "Atriebējas" stāsts sākas ar sievietes līķi.

Labāko detektīvu tradīcijās izmeklētājiem Frīdai (Santa Didžus) un Georgam (Pāvels Griškovs) ir jāatrod sērijveida slepkava. Ir skaidrs, ka viņu interesē vienāda tipa sievietes, bet jautājumi, kas jāatrisina – kādēļ un kur meklēt nākamo upuri? Viņu ceļi krustojas ar sekretāri Montu (Anete Krasovska), kas pēc mīļotā vīrieša nodevības un atbrīvošanas no darba bēdas dodas pārvarēt bārā, apmeklējumam beidzoties ar vētrainu nakti vīrišķīgā Andreja (Armands Ikalis) gultā. Tomēr jau no rīta viņu gaida pārsteigums, kas mainīs dzīvi visiem iesaistītajiem. Liktenis savedīs kopā abas sievietes un apvienos viņu spēkus turpmākajai cīņai.

Filmu "Atriebējas" meklējiet "Shortcut Premiere" latviešu valodā. Mēnesi vēlāk stāsts turpināsies seriāla formātā – no 23. aprīļa "Shortcut Films", savukārt rudenī būs lūkojams kanālā "STV Pirmā!".

Sazvērestību teorijas un viltus ziņas

Dokumentālā filma "Pēc patiesības: dezinformācija un viltus ziņu cena" ("After Truth: Disinformation and the Cost of Fake News") sociālo mediju laikmetā pēta augošo viltus ziņu fenomenu ASV un ietekmi, kādu uz vidusmēra pilsoni atstāj dezinformācija, sazvērestības teorijas un viltus ziņu sižeti.