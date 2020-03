Pieci miljardi negūtās peļņas - kinoindustrija koronavīrusa dēļ gatavojas skarbai vasarai

Laika posmā no 24. janvāra līdz 23. februārim Ķīnā kinoskatītāji par biļetēm atstājuši vien 4,2 miljonus ASV dolāru. Salīdzinājumam - pērn šajā pašā laika posmā šis skaitlis bija... 1,76 miljardi.

Koronavīrusa dēļ Ķīnā kinoteātri slēgti, tāpat skatītāju skaits krietni sarucis Japānā, Dienvidkorejā, Itālijā - citos reģionos, ko skāris "Covid-19" uzliesmojums. Un izdevums "Hollywood Reporter" aprēķinājis, ka vīrusa dēļ kinoindustrija cietīs vismaz piecus miljardus ASV dolāru lielus zaudējumus. Citi eksperti gan saka - tirgus atgūsies, jo vīrusu taču apkaros un cilvēki, pēc mākslas izslāpuši, metīsies uz kinoteātriem ar dubultu sparu.

"Protams, ietekme uz industriju vīrusam ir. Bet krīze tiks atrisināta, filmas atkal tiks laistas klajā. Un pieprasījums būs tāds, kāds vēl nav bijis," uzskata mediju analīzes uzņēmuma "Comscore" vadošais analītiķis Pols Dergarabedjans. "Ja tu nedēļām vai pat mēnešiem esi spiests uzturēties mājās, tad brīdī, kad viss puslīdz atgriezīsies sliedēs, domāju, būs liela interese par aktivitātēm, kas saistās ar došanos ārpus mājas."

Ar grūtībām jau saskārušās studijas, kas radījušas vairākus 2020. gada potenciālos kases grāvējus, kuru iznākšana plānota pavasarī. "Disney", visticamāk, uz laiku atcels populārās animācijas filmas "Mulan" jaunās versijas iznākšanu. ASV pirmizrāde plānota marta beigās. Tāpat "Universal" jau atcēlusi Džeimsa Bonda sērijas jaunās filmas "No Time To Die" Ķīnas pirmizrādi. Bija paredzēts, ka katra no šīm filmām kases ieņēmumos visā pasaulē gūs vismaz miljardu dolāru. Un Ķīnas tirgum šajā ir ļoti nozīmīga loma.

Pagaidām gan neviena lielā kinostudija nav paziņojusi, ka koronavīrusa dēļ pavisam atceļ kādas filmas iznākšanu. Daudzi gan uzskata, ka piesardzības dēļ to vajadzētu darīt, jo cilvēkiem tak nevajadzētu pulcēties pūļos, tostarp vairākas stundas pavadīt kopā slēgtā telpā kinoseansā. Tā Džeimsa Bonda fanu lapas "MI16-HQ.com" veidotāji nosūtījuši atklātu vēstuli studijām "EON Productions", "MGM" un "Universal", lai lūgtu "No Time To Die" pirmizrādi pārcelt vismaz uz vasaru. "Tā ir tikai filma," rakstīts atklātajā vēstulē. "Fanu un viņu ģimeņu veselība ir daudz svarīgāka. Mēs šo filmu gaidījām četrus gadus. Vēl četri mēneši nemainīs filmas kvalitāti un tikai palīdzēs palielināt kases ieņēmumus Daniela Kreiga pēdējam iznācienam."