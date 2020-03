Britu tauta var būt mierīga - Kamilla neliks dēvēt sevi par karalieni, kad Čārlzs kāps tronī

Hercogiene Kamilla nekad neesot kārojusi pēc karalienes titula, apliecina karaļnams. (Foto: Eddie Mulholland-Telegraph/ POOL/ Vida Press)

Lielākā daļa britu, kas aizvien gaišā atmiņā tur princeses Diānas piemiņu, nespēj pieņemt, ka hercogieni Kamillu nākotnē vajadzētu dēvēt par karalieni. Vieni gan atgādina, ka Viņas Majestāte karaliene Elizabete II devusi vecākajam dēlam atļauju precēt Kamillu tikai ar noteikumu, ja viņa nebūs karaliene. Citi savukārt apgalvo, ka tad, kad Čārlzam pienākšot vara, viņš šo solījumu mātei veikli apiešot. Lai kādas klīstu valodas, Velsas princis un Kornvolas hercogiene pirmo reizi paši personīgi komentējuši šo jautājumu, apliecinot, ka hercogiene Kamilla nevēlas būt karaliene un šo titulu nekad neiegūs.

Pēdējā laikā britu karaļnamā drāmas pietiek: karaliene esot “emocionāli un fiziski” pārgurusi Harija un Meganas sāgas dēļ; skandalozā draudzība ar Džefriju Epšteinu mudinājusi princi Endrū atkāpties no pienākumiem; Harijs un Megana savā jaunākajā publiskajā paziņojumā norādījuši, ka citi titulēti karaliskās ģimenes pārstāvji (sveiciens princesēm Beatrisei un Eiženijai!) brīvi nodarbojas ar komercdarbību, bet viņiem neviens nav izvirzījis prasību atteikties no vārda “karalisks”.

Nesen arī karalienes mazdēls Pīters Filips paziņojis par lēmumu šķirt 12 gadus ilgušo laulību ar kanādieti Otumu Filipu. Par šķiršanos paziņojis arī karalienes māsas Margarētas dēls grāfs Deivids Ārmstrongs-Džounss un viņa sieva Serēna. Pāris bija precējies 26 gadus.

Šajā laikā, kad negācijas britu karaļnamā seko viena otrai, Kornvolas hercogiene Kamilla ar savu vēstījumu nomierinājusi vismaz daļu satraukto britu prātu: nē, viņa nākotnē netīko pēc karalienes titula. Kad viņas vīrs princis Čārlzs kāps Lielbritānijas tronī, Kamilla nebūs jādēvē par karalieni.

Kāpēc Klārensa nams (Čārlza un Kamillas oficiālā rezidence Londonā) tieši tagad izvēlējies nākt klajā ar šādu paziņojumu, nav skaidrs, taču pārstāvis izdevumam “Daily Star” apliecinājis: “Hercogiene vēlas būt zināma kā princese konsorte pēc tam, kad princis kāps tronī.”

Parasti dzīvesbiedre pēc vīra kronēšanas par karali manto “karalienes konsortes” titulu. Taču jau 2005. gadā, kad Čārlzs un Kamilla apprecējās, Kornvolas hercogiene darīja zināmu, ka viņas mērķis neesot nākotnē iemantot karalienes titulu.

Turklāt nākamo vismaz divu gadu laikā karaliene Elizabete II neplāno atkāpties no troņa, līdz ar to Kamillai vēl kādu laiku nav jāraizējas par to, kāds būs viņas nākamais tituls.

Karalienes prasība

2005. gadā, kad Velsas princis Čārlzs un Kamilla Pārkere Boulza apprecējās, tika paziņots, ka viņa neiegūs augstāko titulu. Runā, ka princim Čārlzam par to nācies piekāpties mammai, lai karaliene dotu svētību dēla laulībai ar Kamillu, jo viņa jau sen bijusi kategoriski noskaņota pret to, ka šo sievieti kādudien varētu saukt par „karalieni”.

Karaliene Elizabete II ar vecāko dēlu Velsas princi Čārlzu un viņa sievu Kornvolas hercogieni Kamillu. (Foto: Dutch Press Photo/WENN.com/Vida Press)



Kamillas reputācija jau sen bija aptraipīta, jo princim Čārlzam ar viņu bija dēka laikā, kad viņš bija precējies ar princesi Diānu.

Mammas vēlmi varētu apiet

Lai gan Čārlzam ir vienošanās ar mammu karalieni Elizabeti II, un sabiedrības viedoklis par Kamillu bieži vien ir nesaudzīgs, pirms diviem gadiem klīda runas, ka tad, kad Velsas princis kļūšot par karali, viņš tomēr varētu izmantot savu varu un pasludināt sievu par karalieni Kamillu. Interneta portāls „The Daily Beast” secinājis, ka aizvadīto desmit gadu laikā Čārlzs pielicis daudz pūļu, lai „mēģinātu atkāpties no reiz dotā solījuma”.

„Viņš Troņa padomei darīs zināmu lēmumu par sevis pieņemto karaļa vārdu, bet pēc tam autoritatīvi paziņos, ka sieva turpmāk dēvējama par karalieni Kamillu,” portālam izteicies kāds vārdā nenosaukts ziņu avots.

Arī karaliskā biogrāfe Penija Džunore portālam apliecinājusi, ka Čārlzs, visticamāk, varētu tā rīkoties: „Man ir tāda sajūta, ka viņš vienmēr gribējis, lai viņa būtu karaliene.”

Klārensa nama jaunākais paziņojums gan apstrīd šāda viedokļa patiesumu, liekot noprast, ka šādām baumām nav ne mazākā pamata.

Interneta portāls „The Daily Beast” prognozē: ja nu tomēr Kamilla kļūšot par karalieni, sabiedrības reakcija, iespējams, nebūšot tik nosodoša, kā baidās karaļnams, – taču, ja Čārlzs to paveikšot aplinkus, tad gan tauta viņam, visticamāk, to nepiedos.