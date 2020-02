VIDEO: kamera amerikāņa garāžā nakts laikā nofilmē mistisku figūru

Tajā redzams, ka no nekurienes parādās spokains, balts siluets, kurš skrien no vienas automašīnas uz otru, izslīdot cauri transportlīdzeklim, noslēgumā izzūdot. Video autors vērsies pie lietotājiem ar aicinājumu skaidrot, kas tas varēja būt.



Video, kurā redzama mistiskā figūra, uzmanību pievērsis arī "YouTube" kanāls "The Hidden Underbelly 2.0", kas specializējas paranormālo parādību pētīšanā, raksta “Daily Star”.

Siluets izslīdēja cauri transportlīdzeklim. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Daudzus lietotājus redzētais pārsteidza, secinot, ka redzējuši spoku. Daži uzskatīja, ka tā ir miruša cilvēka dvēsele. Tomēr skeptiķi domā, ka tas ir viltus video, vai arī kameras priekšā esošais zirnekļa tīkls.



"Tā ir kukainis, kas palidoja garām kamerai, vai arī miruša cilvēka dvēsele. Jebkurā gadījumā es turpmāk garāžas durvis turēšu aizslēgtas," skaidro gettotallygayaboutit.



"Es kā vienmēr gribētu pievērta acis, bet tās šobrīd ir pārāk plaši atvērtas. Iespējams, pārliecinošākais video, ko jebkad esmu redzējusi. Un esmu redzējusi daudz ko. Ja es nebūtu ticīga, es noteikti pieņemtu kādu no reliģijām," Nefarious-Sweetheart.

"Nedomāju, ka tas bija kukainis. Bet tas, kas slēpjas tavas garāžas tuvumā – pilnīgi iespējams bija cilvēks. Neomulīgi," izsakās Minele.



"Tas ir zirnekļu tīkls, kas karājas kameras priekšā ," pārliecināts ir IronGold-Reaper.