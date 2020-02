Skandalozais bijušais ministrs Vasilijs Meļņiks pie Šlesera ierodas ar lepnu rolsroisu

Savulaik Meļņiks bija Valsts prezidenta Valda Zatlera ārštata padomnieks, algu par to nesaņemot. (Foto: LETA)

Vasilijs Meļņiks bijis gan Rīgas domnieks, gan Rīgas pilsētas īpašumu un privatizācijas komitejas loceklis, bijis AS "Baltijas holdings" prezidents, vairāku uzņēmumu – AS "Latvijas kuģniecība", AS "Kvadrāts", AS "Ogre" un AS "Latvijas gāze" – padomes loceklis. Tāpat bijis kādreizējā Ministru prezidenta biedra Ziedoņa Čevera padomnieks, bijušā finanšu ministra Aivara Kreitusa padomnieks. Pēc Kreitusa demisijas 1997. gada janvārī Meļņiks tika iecelts par finanšu ministru.

Taču sekoja skandāls – viņš bija pārkāpis pretkorupcijas likumu, vienlaikus atrodoties Rīgas ostas valdē un būdams AS "Rīgas kuģu būvētava" valdes priekšsēdētājs. Drīz vien no Ministru prezidenta amata atkāpās Andris Šķēle, un pēc amatā pavadītas nepilnas nedēļas demisionēja arī Meļņiks. Pēcāk kļuva par Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidentu, bijis Ministru prezidenta padomnieks, arī Valsts prezidenta Valda Zatlera ārštata padomnieks sadarbībai ar uzņēmējiem. Šobrīd Meļņiks ir SIA "Eiroholdings" valdes priekšsēdētājs – šā uzņēmuma, kas nodarbojas ar metāla tirdzniecību un nekustamā īpašuma izīrēšanu un pārvaldīšanu, īpašniece oficiāli ir viņa sieva Irina.

Kas īsti saista reiz par Latvijas politikas „pelēko kardinālu” dēvēto Meļņiku un par vienu no trim pašmāju oligarhiem saukto Šleseru? Zināms, ka Meļņiks ir bijis premjera Ivara Godmaņa ārštata padomnieks, un toreiz Godmanis bija partijā LPP/LC, kas pēcāk tika pārdēvēta par Šlesera reformu partiju.

Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", pie "Hanzas perona", kur notika Šlesera dzimumdienas burziņš, Meļņiku un viņa kundzi atvizināja šoferis, kas piebrauca ar itin glaunu "Rolls-Royce Ghost".

Pēc CSDD pieejamās informācijas, šis spēkrats ir 2012. gada izlaiduma un, pēc pērn februārī veiktās tehniskās apskates datiem, paspējis šo gadu laikā pievārēt vien 12 710 kilometru. Interesanti, ka laika posmā no 2017. gada novembra vidus līdz 2019. gada februārim šā "Rolls-Royce" nobraukums sasniedzis vien 729 kilometrus – tātad tikai ap 50 kilometriem mēnesī. Nav jau arī diez ko izdevīgi ar šādu spēkratu traukties – kā rāda dati, pilsētā šā auto degvielas patēriņš pārsniedz 20 litrus uz 100 kilometriem, bet ārpus pilsētas šis rādītājs ir teju desmit litri benzīna.