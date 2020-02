Lauzta roka un saindēšanās ar ēdienu - arī šovbiznesa zvaigznēm randiņos nav gājis gludi

Gardēžu ceļojums

Emija ar draugu Benu. (Foto: ddp socialmediaservice / Vida Press)

Romantisks ceļojums uz Parīzi komiķei Eimijai Šūmerei un draugam Benam Hanišam izvērtās par neplānoti intīmu „satuvināšanās” mirkli. Gardo un skaisto vakariņu noslēgums bija abu saindēšanās ar ēdienu un skrējiens uz vannas istabu: „Biju pārliecināta, ka starp mums tā arī viss beigsies. Auroju: „Bija jauki ar tevi iepazīties, vēlu veiksmi un zinu, ka satiksi lielisku meiteni!”” Tiesa, pāris izšķīrās, bet tikai pēc pāris gadiem un ne vājo kuņģu dēļ.

Draugu randiņš

Aktrisei Dženiferai Anistonei viesojoties TV šovā "The Daily Show", raidījuma vadītājs, komiķis Džons Stjuarts atgādināja par abu „romantiskajām” vakariņām, kas bija notikušas pirms desmit gadiem. Abu atmiņas krasi atšķīrās. Džons izteicās: „Uzaicināju tevi uz randiņu un, tā kā paņēmi līdzi arī savus draugus, nospriedu: viņa ir tik sajūsmināta, ka vēlas, lai jau laikus iepazīstu viņas draugus.” „Ja pareizi atceros, drīzāk tas bija kā: mēs ar draugiem dosimies izklaidēties, vai nevēlies pievienoties?” retoriski reaģēja aktrise.

Kā kļūt par mammu

Zoja Kravica. (Foto: MediaPunch / BACKGRID/All Over P/ Vida Press)

Aktrises Zojas Kravicas centieni atrast dzīvesdraugu rezultējās ar cita veida mīlestību un atbildību. „Randiņš ar puisi bija jauks, runājām par kino un mūziku, un viņš atklāja, ka tikko ir iegādājies bruņurupuci. Nākamajā dienā saņemot puiša zvanu, priecājos, ka atskanēs piedāvājums nākamajam randiņam. Bet viņš teica: „Atceries, stāstīju par Geriju, par manu bruņurupuci? Vai tu varētu viņu uz pāris dienām pieskatīt?” Viņš atbrauca, iedeva somu, pateicās un aizbrauca. Soma kustējās, tajā bija 14 kilogramu smags Āfrikas bruņurupucis."

"Mēnesi vēlāk bruņurupuča Gerija tēvs atkal piezvanīja... Viņš bija atgriezies pilsētā un aicināja mani uz kino. Randiņa laikā mājdzīvnieks pat netika pieminēts, un, kad vakara noslēgumā atgriezāmies puiša mājās, viss, par ko domāju, – tādā vidē Gerijs nevar dzīvot. Pateicu, ka man jādodas mājās pabarot savu bruņurupuci Geriju, un devos prom. Tā Gerijs pie manis nodzīvoja visu vasaru un tagad ir pārcēlies uz dzīvi bruņurupuču rezervātā,” pastāstīja Zoja.

Jo vakars bija vēls

Laiams un Brūka. (Foto: Vida Press)

2014. gadā aktrise Brūka Šīldsa, publicējot savus memuārus grāmatā "There Was a Little Girl", ir atklājusi, ka aktieris Liams Nīsons esot viņu bildinājis. „Dzeju un lētā pinot grigio vīna gaumes” savaldzināta, Brūka kinozvaigznes piedāvājumam piekritusi. Bet... pavadot Ziemassvētku vakaru kopā Ņujorkā, vīrietis atcerējies, ka jāatgriežas Losandželosā. Brūka lūgusi, lai, nonākot galamērķī, Liams piezvana, viņš atbildējis: „Mīļā, tad būs jau vēls.” Viņa zvans Brūku tā arī nav sasniedzis.

Apkaunojošs pārpratums

Nikola Kidmena viesojas Džimija Felona šovā. (Foto: Supplied by WENN.com/Vida Press)

Pirms pieciem gadiem TV šovā "Tonight Show" aktrise Nikola Kidmena tās vadītājam Džimijam Felonam atklājusi, ka kopīgo draugu noorganizētā tikšanās bija abu randiņš: „Tu nerunāji, tu mani ignorēji un spēlēji videospēli. Pēc 30 minūtēm nodomāju, ka tas ir apkaunojoši, ka viņam nav ne mazākās intereses, un beigās izlēmu, ka tu gluži vienkārši esi homoseksuāls.” Protams, Džimijs Felons pēc dzirdētā un aiz kauna burtiski palīda zem galda.

Romantisks trilleris

Kellija Osborna. (Foto: Vida Press)

„Viņš pieliecās skūpstam, un es nobijos. Atliecos atpakaļ, nokritu pa kāpnēm, salauzu plaukstas locītavu un aizmuku,” tāds bija mūziķes Kellijas Osbornas pats pirmais randiņš mūžā.

Šis un tas

Kellija Roulenda. (Foto: CAMERA PRESS/Lumeimages / Vida Press)

Bijusī meiteņu grupas "Destiny’s Child" dalībniece, mūziķe Kellija Rolanda pati ir vainojama randiņa neveiksmē: „Aizmigu uz viņa pleca, krācu un siekalojos. Tas bija briesmīgi! Nevajadzēja taču man likt jau trešo reizi skatīties filmu "Šis un tas par Mēriju"!”

Dubultrandiņš

Lūsija Heila. (Foto: Osvaldo / BACKGRID/All Over Pres/ Vida Press)

„Reiz biju uz tikšanos ar puisi, kurš nezināja, ka es redzu viņa telefona ekrānu... Un randiņa laikā viņš sūtīja romantiskas ziņas citai meitenei,” atklājusi aktrise Lūsija Heila.

"Lego" mērvienībās

Kāds no mūziķa Eda Šīrana sliktākajiem randiņiem kļuva par viņa labākās dziesmas avotu: „Par to ir viens no maniem singliem. Meitene, ar kuru tikos, pārgulēja ar manu draugu manis paša organizētā ballītē.” Bet tas nav vienīgais sliktais randiņš: „Reiz devos uz randiņu un paņēmu līdzi "Lego" konstruktoru. Kad to saliku, devos prom.”