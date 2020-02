Tas dod to, ko mums atņēmuši tikumības grozījumi skolās, pašu nespēja sarunāties par intīmām tēmām, vecāku aizspriedumi un pārspīlēti latviskā kaunība – iespēju atvērt muti un pastrīdēties par to, ko vajadzētu vai nevajadzētu uzzināt par seksu no televīzijas ekrāniem.

Kāda māte, tāds dēls

Reiz kādā kalnu ielejā pasakainā namiņā dzīvoja seksa ragana un viņas dēls. Tā varētu sākties pasaciņa par māmiņu, kura viena audzina dēlu ar falliskiem simboliem rotātā mājā, jo ir seksa terapeite un cenšas savu bērnu audzināt vietā un nevietā ar ļoti atklātām sarunām par intīmām tēmām. Tā ir māmiņa, kura pirmo sēriju laikā pagūst iedzert vīnu, uzpīpēt «zāli» un pārgulēt ar vairākiem vīriešiem. Un to spēlē aktrise Džiliana Andersone, to padarot par vienu no savām spilgtākajām lomām visā karjerā. Viņas dēlu Otisu spēlē Asa Baterfīlds (mazais Hugo no Mārtina Skorsēzes tāda paša nosaukuma filmas), kuram viņa gados jau ir gana garš lomu saraksts un miljonāra statuss.

Viņu savstarpējās attiecības ir viena no būtiskākajām seriāla asīm. Jo Otis, kurš skolā, pēc amerikāņu kino standartiem, piederas nūģu kategorijai, apstākļu sakritības rezultātā sniedz noderīgu padomu seksa lietās un kļūst par mātes profesijas pārstāvi saviem skolas biedriem. To gan viņš nedarītu, ja par viņa slēpto talantu neuzzinātu viena no skolas spilgtākajām meitenēm – Mēve, kurā puisis, protams, ir iemīlējies. Tā nu var sākties tīņu pirmo jūtu, seksuālo pieredžu stāsti, veidojot pasauli, kur sev noderīgu un aizraujošu pieredzi var rast arī visu citu vecuma grupu skatītāji.

Septiņu rakstnieku grupa

Seriāla idejas radītājai un scenāristei Lorija Nanai šis ir pirmais lielais projekts viņas rakstnieces karjerā. Lai gan rakstījusi jau ilgāku laiku, tikai, sasniedzot trīsdesmitgadnieces statusu, viņa tiek pie savas lielās iespējas – rakstīt seriālu, «Sex Education», kas jau pirmajā izrādīšanas mēnesī sasniedz 40 miljonus lielu auditoriju.

Virzīt šī tīņu dzīves peripetiju seriāla projektu nav bijis viegli, bet nu viņa vada septiņu rakstnieku grupu, kuri palīdz veidot šos intīmos un gana šokējošos stāstus. Iedvesmojušies no tādiem amerikāņu seriāliem kā «Freaks And Geeks», «Mean Girls», autori ir radījuši pasauli, kurā britu humora pilni tēli sajaucas ar amerikāņu stila dzīvi, no ASV skolām aizņemtus elementus sajaucot ar Velsas mazpilsētiņai raksturīgo.

Seriālā ir pārstāvētas visas seksualitātes, daudz dažādas nacionalitātes, visa veida ģimenes, ka dažkārt gribas iekliegties – hei, ir jau labi, bet mazliet neticami, ka viss tas raibums sadzīvo tik rāmi! Ka visa nelielās pilsētiņas sabiedrība ir tik iekļaujoša un iejūtīga. Mazliet utopiska. Bet tāda izjūta man drīzāk ir aiz skaudības, jo mēs Latvijā dzīvojam gana aizspriedumainā un homofobiskā sabiedrībā. Ceru, ka tas mainīsies, kad toni noteiks jaunākās paaudzes, kas varētu piespiest šo seriālu noskatīties arī saviem vecākiem.

Meiteņu aplis

Lai noskaidrotu, ko par seriālu un tur redzamo domā skatītāji, kuri ir varoņiem atbilstošā vecumā, izmantoju savu, tā teikt, dienesta stāvokli. Tā kā mazliet strādāju skolā, sarīkoju sarunu ar desmitās klases meitenēm par seriālu «Sex Education» un arī par seksuālo audzināšanu mūsu skolās un ģimenēs. Kad bija redzētas pirmās sezonas divas sērijas, sasēdām aplītī un aprunājoties noskaidrojām, ka viņām ir visai grūti sasaistīt ekrānā redzēto ar savu dzīvi. Ne tikai tāpēc, ka vēl nav tādas seksuālās pieredzes, bet arī tādēļ, ka seriālā izvirzītās tēmas nešķietot reālas. Ka pie mums skolēni netiek dalīti tādās grupās kā seriālā, arī materiālais stāvoklis nenosakot tik daudz kā pie viņiem. Mūsu skolā par seksualitāti nerunā, arī ar vecākiem tādu sarunu ir maz. Bet meitenes tas pagaidām neuztrauc. Gan jau tad, kad šie jautājumi kļūs aktuālāki, būšot iespējas atrast atbildes. Turklāt meitenes zināja stāstīt par jauniešiem, kuri seksuālo dzīvi uzsākuši ļoti agri. Tātad, lai ko arī vecāki un skolotāji domātu, skolas vecuma jaunieši ar seksu nodarbojas un par to interesējas.

Vairākums no meitenēm seriālu grib noskatīties līdz galam, dažas jau ir redzējušas abas sezonas. Lai gan mazliet pakritizē, atzīst to par interesantu skatāmvielu. Par daudz seksa ainu! Bija arī tāds viedoklis. Bet kopumā pēc sarunas ir prieks, ka jaunākās paaudzes cilvēki ir atvērtāki, nav tik aizspriedumaini un pilnīgi noteikti padarīs mūsu sabiedrību iekļaujošāku un pieņemošāku.

5 iemesli, lai skatītos

Iedvesmojoties no internetā redzētā video «Pieci iemesli, lai skatītos seriālu «Sex Education»», gribēju noskaidrot, kas ir tas, kādēļ man liekas, ka šis seriāls noteikti jānoskatās.

Pirmkārt, te tiešām ir daudz seksa. Visdažādākā. Ja kādam liekas, ka daudz par daudz un šitā jau nu dzīvē nenotiek, vajag atslābt, gūt prieku un izglītību no redzētā. Jo tas ir kino, nevis dzīve. Bet nebūtu ne vainas dzīvei, kas būtu kā kino, vai ne?!

Otrkārt, stāsts ir aizraujošs. Ir vairākas attiecību līnijas, kas cita citu papildina, ļaujot paraudzīties uz dzīvi no dažādiem skatu punktiem. Te ir gan dzīve smalkā privātmājā lesbiešu ģimenē, gan cīņa par izdzīvošanu treileru parkā, ja māte ir narkomāne.

Treškārt – tādu interesantu varoņu daudzums kā šajā seriālā arī ir retums! Nav iespējams izvēlēties vienu mīļāko. Bet, ja man tas būtu jādara, tad mans mīlulītis noteikti ir Otisa labākais draugs Ēriks, melnādainais geju puisis, kurš nekautrējas no savas identitātes, prot gūt prieku no dažkārt ne tik jaukām situācijām, vienmēr saglabājot optimismu. Seriāla veidotāji ir daudz domājuši par to, lai būtu pārstāvētas ne tikai visas seksuālās minoritātes, bet arī devuši vietu dažādām kultūrām, kas visu padara vēl krāsaināku.

Ceturtkārt – vecāki un skolotāji. Šajā seriālā arī tie tiek apdāvināti ar orģinālām rakstura iezīmēm un saviem interesantiem attiecību stāstiem. Bioloģijas skolotājs un kaislīgs mūzikas entuziasts, kurš skolā iestudē «Romeo un Džuljetu» kā mūziklu ļoti jau nu seksuālu simbolu pieblīvētā scenogrāfijā, būtu pelnījis ordeni!

Piektkārt. Tviterī bija diskusija, vai to var skatīties kopā ar bērniem. Tika secināts, ka ne tikai var, bet vajag. Jā, nebūs viegli kopā ar saviem pusaudžiem to skatīties, bet tas var raisīt sarunas. Tās, kuru jums pietrūcis attiecībās ar vecākiem.

«Sex Education» ir tīņu seriāls visa vecuma skatītājiem. Tas ārstē no aizspriedumainības, konservatīvisma un izvēdina vecuma smaku no deķiem.