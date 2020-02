"Prāta vētra", Busulis, Timma - kā nodokļus maksā Latvijas zvaigznes Krievijā

Žurnāls "Kas Jauns" izpētījis, kā viņiem jāmaksā nodokļi un cik tad daudz no savas naudas zvaigznes atdod mūsu valsts kasei. Galu galā netrūkst taču runu, ka Krievijā māksliniekiem maksājot, pēc koncertiem aizskatuvē slepus pasniedzot koferīšus, pilnus dolāriem.

Krieviem tiek pieci procenti

Kā zināms, Krievijā regulāri uzstājas gan Intars Busulis, gan Laima Vaikule, gan "Prāta vētra", gan "Melo-M" un arī citi skatuves mākslinieki. Kur aiziet viņu nodokļi? Vēršoties Valsts ieņēmumu dienestā, žurnāls "Kas Jauns" noskaidrojis – jo vairāk mūsu zvaigznes kaimiņzemē pelna, jo labāk gan viņiem, gan Latvijai.

Visticamāk, mūziķi, uzstājoties Krievijā, noslēdz autoratlīdzības līgumu. Saskaņā ar nodokļu konvencijas noteikumiem Krievijai ir tiesības piemērot ienākuma nodokli Latvijas rezidenta gūtajam ienākumam no mākslinieku profesionālās darbības Krievijā. „Saskaņā ar nodokļu konvencijas noteikumiem Krievijai ir tiesības piemērot ienākuma nodokli Latvijas rezidenta gūtajai autoratlīdzībai, bet nodokļa likme Krievijā nevar pārsniegt piecus procentus no autoratlīdzības kopapjoma,” informē VID Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvaldes Sabiedrisko attiecību daļas galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Teice-Mamaja.

Un tad mūziķiem nodokļi jāsamaksā arī Latvijā. Kā zināms, ienākumu nodokļa likme ir 20 vai 23 procenti, un tik arī māksliniekiem no saviem kaimiņzemē gūtajiem ienākumiem ir jāsamaksā VID – mīnus tie pieci procenti, kas jau nomaksāti Krievijā. „Nosakot Latvijā maksājamā nodokļa apmēru par Krievijā gūtu ienākumu, ko Latvijas rezidents deklarē gada ienākumu deklarācijā, tiek ņemts vērā Krievijā samaksātais ienākuma nodoklis,” skaidro Teice-Mamaja. Tātad var aprēķināt – ja kāds no mūsu māksliniekiem par koncertu Krievijā saņem, piemēram, 10 000 eiro, tad pieci procenti (500 eiro) tiek samaksāti kaimiņzemes nodokļu iekasētājiem, bet Latvijas valsts kasē nonāk 18 procenti jeb 1800 eiro. Var tikai minēt, kā VID sūkstās, ka koncertus Krievijā vairs nesniedz Maestro Raimonds Pauls...

Raimonds Pauls, alla Pugačova, Igors Krutojs - pirms teju desmit gadiem "Jaunajā vilnī". (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Koferīšu ar skaidru naudu nav

Vai paši mūziķi zina, cik tad īsti viņi kaimiņzemē samaksā nodokļos? Intars Busulis, kas jau vairākus gadus tur ir iecienīts mākslinieks, piemēram, par to pat nedomā. „Ir menedžeris, kas ar to nodarbojas. Visi nodokļi oficiāli tiek samaksāti, bet kas, kam un cik, to es nezinu. Es saņemu vien to, ko esmu nopelnījis,” žurnālam "Kas Jauns" norāda Busulis un atzīst, ka ir godprātīgs nodokļu maksātājs. „Citādi es nevaru, jo iesēstos cietumā,” smej mūziķis, kas jau atklājis: „Kā man ienāk tā nauda kontā, es nekavējoties nomaksāju nodokļus. Un vidēji tie ir 40 procenti no ienākumiem.”

Arī citi žurnāla "Kas Jauns" aptaujātie mūziķi saka – kādreizējās runas, ka Krievijā māksliniekiem par uzstāšanos maksājot koferīšos, kas pilni ar skaidru naudu, tagad noteikti vairs neatbilstot patiesībai. Nodokļu kontrole kaimiņzemē krietni pastiprinājusies, koncertu rīkotāji nekādus bezskaidras naudas norēķinus neveicot jau sen, tāpēc viss notiekot caurspīdīgi. Visa nopelnītā nauda ienākot bankas kontā, un runas par „dolāriem pilnajiem koferīšiem” ir vien mīts.

Cik naudas atnes sporta zvaigznes?

Mūsu basketbola zvaigzne Jānis Timma, kas spēlē Maskavas apgabala klubā "Himki", sezonā algā saņemot, kā lēš, ap 1,6 miljoniem ASV dolāru. (Foto: Valery Sharifulin/TASS)

Basketbola zvaigzne Jānis Timma, kas spēlē Maskavas apgabala klubā "Himki", sezonā algā saņemot, kā lēš, ap 1,6 miljoniem ASV dolāru. Tad nu sanāk – ja Timma pelnītu tikai Latvijā, ienākuma nodoklī gadā samaksātu ap 300 000 eiro. Bet kā ir šajā gadījumā, kad basketbola zvaigzne strādā jeb spēlē Krievijā?

„Sportistu ārvalstīs gūtajam ienākumam ir piemērojama vispārējā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas kārtība,” skaidro VID. Tātad sanāk, ka sportists sniedz gada ienākumu deklarāciju, kurā norāda arī ārvalstīs gūto ienākumu un tur samaksāto nodokli. „Latvijā aprēķināto nodokli samazina par summu, kas ir vienāda ar ārvalstīs samaksāto nodokli, ja šī nodokļa samaksa ārvalstīs ir apliecināta ar ārvalstu nodokļu iekasēšanas institūcijas apstiprinātiem dokumentiem, kuros uzrādīts apliekamais ienākums un ārvalstīs samaksātā nodokļa summa,” tā informē VID Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Tā nu kļūst skaidrs – ja Krievijas nodokļu iekasētāji pieprasa piecus procentus ienākumu, tad vienalga no savas lielās algas mūsu sporta zvaigznes 18 procentus samaksā Latvijā. Ja, protams, šos ienākumus godprātīgi deklarē. Ar basketbola spēlēšanu Krievijā augstā līmenī maizi pelna un krietni nopelna trīs Latvijas izlases basketbolisti – Jānis Timma (1,6 miljoni eiro sezonā), Jānis Strēlnieks (1,15 miljoni) un Dairis Bertāns (700 000). Tādējādi sanāk – šie trīs vīri kopā Latvijai gadā nodokļos samaksā... 620 tūkstošus eiro.