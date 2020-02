Megana Mārkla pieprasa princim Harijam pirms pārcelšanās uz Losandželosu uzlabot fizisko formu

Nevarētu teikt, ka princis Harijs būtu apalītis, kuram alus vēders soļo pa priekšu. Ne viens vien karaļnama fans apliecinās, ka Harijs ir labā formā. Taču Megana vēlas, lai viņas mīļotais vīrietis izskatītos ideāli un piestrādātu pie atlētiskākas figūras. Par šādiem Saseksas hercogienes nodomiem informē interneta portāls "RadarOnline".

Popkorns nav pieskaitāms veselīgajām uzkodām. To tagad liekam malā! (Foto: Vida Press)

38 gadus vecā Megana un 35 gadus vecais Harijs turpmāk plāno vasaras pavadīt Losandželosā, kur viņu draugu un paziņu lokā būs pirmā lieluma Holivudas zvaigznes. “Džena [Dženifera Anistone] jūnijā vai jūlijā būs Kanādā, kur sāksies filmēšana. Ja viss būs, kā plānots, viņiem būs vēl daudz iespēju satikties Losandželosā, pēc tam, kad Megana un Harijs turp pārcelsies,” norādījis kāds paziņa. “Viņi ar nepacietību gaida brīdi, kad varēs satikties Losandželosā”, bet pirms pārcelšanās Megana vēlas, lai Harijs būtu labā formā.

Par cepumiem kādu laiku būs jāaizmirst. (Foto: Vida Press)

“Pēdējā laikā viņš pieņēmies svarā par dažiem kilogramiem, it īpaši tas manāms sejā, un Megana pieprasījusi tikt ar to galā,” ekskluzīvā intervijā portālam "RadarOnline" norādījis vārdā nenosauktais paziņa. “Tas nozīmē atgriešanos sporta zālē, ogļhidrātu ierobežošanu uzturā un strādāšanu kopā ar savu treneri vismaz katru otro dienu.”

Kuram gan šad un tad nepatīk kāds našķis? Princis Harijs nav izņēmums. (Foto: Vida Press)

Kā jau sabiedrība to labi zina, gada sākumā Harijs un Megana atkāpās no karalisko pienākumu pildīšanas, un uzsākuši jaunu dzīvi prom no Bakingemas un Vindzoras pilīm. Jaunā ģimene apmetusies pagaidu dzīvesvietā Kanādā, bet viņu nākotnes plānos ietilpst daļu gada pavadīt Kalifornijā, kur dzīvo Meganas mamma Dorija Reglenda un bijušās aktrises Holivudas draugi.

"RadarOnline" jau iepriekš informējuši, ka “viņi sākuši izskatīt nekustamā īpašuma piedāvājumus internetā” un “cer atrast kaut ko, kas apmierinātu viņu vajadzības”.

“Megana vēlētos, lai varētu mājās rīkot darba tikšanās, kā arī uzņemt ciemos draugus un viņus tur izklaidēt,” piebildis paziņa.