Bleiks bieži un ievērojami pieteicis sevi mūzikas industrijā - ar “Grammy” par labāko repa izpildījumu apbalvots Bleika kopprojekts ar Kendriku Lamāru. Mūziķa jaunākais albums “Assume Form” nominēts Grammy balvai kā labākais alternatīvās mūzikas ieraksts, 2013. gadā izdotais “Overgrown” britu mūzikas balvas Mercury ceremonijā atzīts par labāko Lielbritānijas un Īrijas albumu. Džeims Bleiks ne vien ievērojami pieteicis sevi kā solo mākslinieks, bet arī veidojies kopīgu mūziku ar jau minētajiem Beyoncé un Kendriku Lamāru, kā arī ar Travis Scott, JAY-Z, Frank Ocean, Vince Staples, André 3000 un daudziem citiem.

Jau zināms, ka piektdienas galvenais mākslinieks būs viens no šī brīža vadošajiem pasaules hip hop māksliniekiem A$AP Rocky. Tāpat šīs vasaras festivālā uzstāsies islandiešu indī-popa grupa Of Monsters And Men. Sagaidāms, ka līdz februāra beigām izziņosim vēl virkni šīs vasaras festivāla māksliniekus.

Positivus festivāls jau 14. reizi notiks 17. un 18. jūlijā Salacgrīvā.