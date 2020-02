Sāk uzņemt režisores Martas Elīnas Martinsones pilnmetrāžas spēlfilmu "Tizlenes"

Pirmajās filmēšanas dienās tika uzņemtas ainas dažādās retro stilistikā iekārtotās filmēšanas vietās – skolas ikdienas epizodes Lielupes pamatskolā, fantāzijas aina Dailes teātra foajē, filmas skatīšanās kinoteātrī "Splendid Palace", arī zvanīšana no tolaik vēl populārajām telefona būdiņām Rīgas centrā. Filmas darbība notiek 1999. gadā, tuvojoties Millenium svinībām. Filmas galvenās varones — trīs devītās klases skolnieces Sarmīte, Sveta un Katrīna ir nolēmušas radikāli mainīt savu dzīvi un no klases apsmietākajām "tizlenēm" pārvērsties par populārākajām meitenēm. Dažādi notikumu pavērsieni liek meitenēm saprast, ka izlikšanās par to, kas neesi, nenes nedz laimi, nedz stilīgumu, un dzīvē viss nenotiek kā kino.

Marta Elīna Martinsone: “Pamatā šis ir stāsts par sevis meklēšanu un pieņemšanu. Lai arī filmas darbības laiks ir nu jau sena pagātne, pusaudžu problēmas nav mainījušās — mobings diemžēl skolās notiek joprojām, neskaitāms daudzums meiteņu un puišu katru dienu saskaras ar apsmiešanu sava izskata dēļ, tas izraisa paliekošas sekas arī pieaugušā vecumā. Mana filma ir stāsts par to, ka – lai arī ko mēdz mācīt skolā, būt citādam un atšķirīgam ir priekšrocība, nevis mīnuss. Un iztēle vienmēr ir bijusi un būs drošā telpa, kur patverties un kur meklēt atbildes.”

Filmā "Tizlenes" galvenajās lomās filmējas skolnieces un studentes Asnāte Sofija Rožkalne, Ludmila Karpova, Katrīna Dambeniece, Gerda Embure, arī Mārtiņš Aigars Ziedonis, Kristaps Tutāns un Mārtiņš Zeps. Kopā ar jauniešiem filmā spēlē arī pieredzējuši aktieri – Guna Zariņa, Imants Strads, Mārtiņš Kalita un citi. Nākamie filmēšanas posmi paredzēti šī gada pavasarī un vasarā.

Režisore Marta Elīna Martinsone iepriekš strādājusi gan teātrī, gan kino kā režisore, režisora asistente un scenāriju līdzautore. Martas Elīnas veidotā spēles īsfilma "Viesturs Kairišs iznāk no meža" (2018) ieguvusi balvu "Lielais Kristaps" kategorijā "Labākā studentu filma", bet 2019. gadā viņa kopā ar Alisi Zariņu saņēma "Lielā Kristapa" balvu par labāko scenāriju spēlfilmai "Blakus" (2019).

Filmu "Tizlenes" producē studija "Ego Media"; tās producēto darbu vidū ir šajās nedēļās visvairāk skatītā filma Latvijas kinoteātros, režisora Viestura Kairiša "Piļsāta pi upis" (2019), Dāvja Sīmaņa dokumentālā filma "Mūris" (2018), Laimas Žurginas dokumentālā filma "Kaza kāpa debesīs" (2019) un citas. Ražošanā šobrīd studijā ir Ilzes Burkovskas-Jakobsenas pilnmetrāžas animācijas filma "Mans mīļākais karš", pirmizrāde gaidāma vasaras beigās.

Filmas producents Guntis Trekteris saka: "Filma "Tizlenes" ir, izmantojot "gada nevārdu", episki interesanta iecere, jo pirmkārt, komēdija, otrkārt, pusaudžu — pie mums ir pilnīgs šāda veida filmu trūkums." Filmu finansē Nacionālais Kino centrs.