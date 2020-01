Tallinā uzstāsies leģendārais Bobs Geldofs un “The Boomtown Rats”

1975. gadā šiem jauniešiem nebija ko zaudēt. Tajā laikā šķita, ka Īrija sabrūk, korupcija izraisīja neapmierinātību un niknumu. Seši Dublinas piepilsētas puiši nolēma, ka nevēlas ar to samierināties, viņi gribēja cīnīties un dzima “The Boomtown Rats”. Grupa atšķīrās no visiem pārējiem, viņi uzskatīja, ka rokenrols ir muzikāls aktīvisms un ka tādā veidā viņi var mainīt visu valsti. Un viņi to panāca! Viņu dziesmu teksti likās vienkārši, taču tie tika pasniegti tik spēcīgi un dziedāti ar tādu aizrautību, ka tas noveda pie augstām vietām daudzu valstu mūzikas topos. Piemēram, “The Boomtown Rats” kļuva par pirmo īru grupu, kas ieguva pirmo vietu Lielbritānijas topā ar singlu "Rat Trap", bet "I Don’t Like Mondays” nonāca pirmajās pozīcijās 32 pasaules valstīs.

1984. gadā, iedvesmojoties no Etiopijas televīzijas pārraidēm, Bobs Geldofs organizēja slaveno grupu “Band Aid” un kļuva par līdzautoru kompozīcijai "Do They Know It’s Christmas". Šī dziesma ir viens no vislabāk pārdotajiem singliem visā pasaulē līdz pat šai dienai.

Gadu vēlāk viņš organizēja “Live Aid” - slaveno labdarības koncertu, kurā piedalījās “Queen”, Eltons Džons, Madonna, Stings, Miks Džegers, Deivids Bovijs, “U2”, Toms Petijs, Nīls Jangs, Ēriks Klaptons un daudzi citi, kopā 75 izpildītāji. Koncertu noskatījās 1,9 miljardi cilvēku 150 valstīs.

2020.gada martā grupa laidīs klajā pavisam jaunu albumu ar nosaukumu “Citizens of Boomtown”. Kopš 10.janvāra jau pieejams pirmais singls no ilgi gaidītā albuma, tā nosaukums "Trash Glam Baby".

18.septembrī koncertzālē “Alexela” grupas “The Boomtown Rats” sastāvā uzstāsies Bobs Geldofs, Harijs Robertss, Pīts Brikets un Saimons Krovs. Biļetes uz koncertu pieejamas, sākot ar šodienu, 31.janvāri, visā “Biļešu Serviss” tīklā.