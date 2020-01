Dzintaru koncertzālē šovasar uzstāsies Meladze, Bilans, Galkins un Artūrs Pirožkovs

Pasākumu rīkotāji "Bravo Events" portālu Jauns.lv informēja, ka 29. jūnijā uz Dzintaru koncertzāles skatuves kāps Valērijs Meladze, 30. jūnijā dziedās Dima Bilans, 21. jūlijā gaidāms humorista Maksima Galkina šovs, bet 13. jūlijā sanākušos izklaidēs Artūrs Pirožkovs, kas ir šovmeņa Aleksandra Revas pseidonīms.

Valērijs Meladze

Dziedātājs, kas ieguvis milzīgu skaitu prestižu balvu un iedvesmojis miljoniem cilvēku vairāk kā 25 gadu garumā, 29. jūnijā viesosies Dzintaru koncertzālē ar lielo solo koncertu.

Talantīgs, izsmalcināts, unikāls – šādus epitetus dziedātājam velta viņa fani. Pateicoties viņa dvēseliskajam izpildījuma stilam, Valēriju Meladzi nereti dēvē par “pēdējo romantiķi”, un, starp citu, tieši šāds nosaukums dots arī vienam no viņa albumiem. Dziedātājs ir spoža Krievijas estrādes zvaigzne ar neatkārtojamu stilu un, protams, apbrīnojamām vokālajām dotībām, kas vienmēr apbur viņa pielūdzējus. Sava vairāk kā ceturtdaļgadsimtu ilgā radošā ceļa laikā dziedātājs sniedzis vairākus tūkstošus koncertu. Viņa kompozīcijas iekarojušas visnozīmīgāko hitparāžu augstākās virsotnes.

Kopš pašiem muzikālās karjeras pirmsākumiem gandrīz visu Valērija Meladzes dziesmu autors ir viņa brālis Konstantīns Meladze. “Сэра”, “Красиво”, “Я не могу без тебя”, “Салют, Вера!”, “Небеса”, “Любовь и млечный путь” ir tikai neliela daļa hitu, kurus mums dāvājis šis radošais tandēms. Milzīgs skaits muzikālo prēmiju un balvu ir spilgts pierādījums dueta veiksmei un tautas mīlestībai. Brāļi Meladzes kļuvuši par īstu zīmolu, kas asociējas ar kvalitatīvu vokālu, skaistiem dziesmu aranžējumiem un dziļa satura piepildītām kompozīcijām.

Dima Bilans

Šovasar Jūrmalā Dima Bilans atkal tiksies ar saviem faniem “Planētas Bilans” orbītā! 30. jūnijā Dzintaru koncertzālē dziedātājs prezentēs savu jauno šovu, kas radies kā loģisks turpinājums pagājušā gada grandiozajai koncertprogrammai. Apceļojot Krieviju, Baltiju un daudzas citas valstis, to papildinājušas jaunas detaļas un jaunas dziesmas, un tagad tā skatītāju priekšā stājas savā vislabākajā veidolā – jaunajā šovā “Planēta Bilans. Orbītā”.

Vienīgais Eirovīzijas konkursa uzvarētājs no Krievijas, septiņkārtējs EMA laureāts un vienīgais 19 "Muz TV" balvu ieguvējs, radio rotāciju, topu un muzikālo prēmiju līderis Dima Bilans pagājušajā gadā skatītājus iepazīstināja ar šovu “Planēta Bilans”, kas guva grandiozus panākumus. Tā pamatā mājo ideja, ka katrs cilvēks ir kā atsevišķa planēta, kas griežas milzīgajā visumā savās orbītās, ar saviem likumiem un noteikumiem. Šovs iecerēts kā fantastisks reālās izjūtās balstīts biogrāfijas attēlojums, kura galvenā tēma ir sevis meklējumi. Tā ir kā fantasy žanra filma, kas redzama dzīvajā izpildījumā uz skatuves.

Jaunais šovs “Planēta Bilans. Orbītā” ir pasaules līmeņa programma ar specefektiem un negaidītiem gaismas risinājumiem. Bet pats galvenais – tās ir divas stundas Dimas Bilana labāko dziesmu dzīvajā izpildījumā mūziķu un dejotāju pavadījumā.

Maksims Galkins

Viņa talanta maģija nevienu neatstāj vienaldzīgu. Jau ilgus gadus viņš pulcē pārpilnas skatītāju zāles daudzās pasaules valstīs. 12. jūlijā Dzintaros ar nu jau par tradicionālo kļuvušo vasaras koncertu uzstāsies Maksims Galkins.

Humorists. TV raidījumu vadītājs. Šovmenis. Dziedātājs. Viņa regāliju un statusu sarakstu var turpināt ilgi. Bet visupirms Maksims Galkins ir izcils mākslinieks, talantīgs, harizmātisks un vienmēr aktuāls. Unikālā humora izjūta un daudzpusīgs talants padara viņa solo koncertus par žanru mozaīku, kas sastāv no parodijām, dziesmām un priekšnesumiem no pazīstamajiem televīzijas šoviem. Viņa humors ir aktuāls, elastīgs un patiesi smieklīgs. Maksims perfekti izjūt savu auditoriju un, šķiet, sirsnīgi sarunājas ar to, it kā stāstot par savu dzīvi pēkšņi atbraukušajiem vecajiem draugiem.

Katra Maksima Galkina miniatūra noslīpēta līdz filigrānam mirdzumam. Viņš ir viens no retajiem māksliniekiem, kas katru reizi uzstājas ar atjaunotajām koncerta programmām. Taču arī publikas jau sen iemīļotie priekšnesumi humorista virtuozajā izpildījumā nezaudē aktualitāti un māksliniecisko vērtību. Maksima Galkina koncerti ir dzirksteļojošo emociju vulkāns un pozitīvas enerģijas lādiņš ne tikai pasakāma dienai, bet arī ilgākam laikam! Viņa priekšnesumi nenoveco, un skatītāju zāles nekad nepaliek tukšākas, jo īsts talants vienmēr būs modē.

Artūrs Pirožkovs

Pati harismātiskākā, seksuāli pievilcīgākā un šarmantākā kaimiņzemes superzvaigzne pirmoreiz viesosies Jūrmalā ar muzikālo solokoncertu! Artūrs Pirožkovs 13.jūlijā uzstāsies Dzintaru koncertzālē ar programmu “Aizķēra mani!”.

Aktieris un šovmens Aleksandrs Reva radījis mačo Artūra Pirožkova tēlu 2009. gadā šova "Comedy Club" ietvaros. Diez vai toreiz kāds varētu iedomāties, ka pēc dažiem gadiem šīs komēdijas tēls kļūs par “Zelta Gramofona” un "Muz TV" prēmiju ieguvēju. Šodien viņa videoklipi sasniedz miljonus skatījumu internetā, bet dziesmas, tādas ka “Чика”, “Плачь, детка”, “Алкоголичка””, “Зацепила” - atrodamas galveno mūzikas topu virsotnēs.

Toties Artūra Pirožkova šovi nav tikai dziesmas. Šīm māksliniekam piemīt unikālā humora izjūta un vienkārši hipnotisks šarms. Skatītājus sagaida spilgts šovs, iemīļotākas dziesmas, vienīgi Aleksandram Revam raksturīgs humors un spēcīgs pozitīvas enerģijas lādiņš.