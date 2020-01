“Supernovas” finālists Edgars Kreilis izdod dziesmas “Tridymite” video

“Tridymite” tapusi kopā ar grupas “Prāta vētra” basģitāristu, komponistu Ingaru Viļumu, kurš uzrunāja Edgaru, piedāvājot radīt kopdarbu šī gada konkursam “Supernova”. Dinamiskā darba procesā radās dziesma, kas tika nodēvēta par tridimītu, līdz ar to izraisot plašas diskusijas par to, kas tas ir un kāpēc dziesmu sauc tieši tā.

“Tridimīts ir polikristāls, kurš mazos daudzumos ir atrodams uz mūsu planētas – Zeme. Taču liels bija pārsteigums, kad ievērojamos apmēros amerikāņu zinātnieku grupa no NASA to atklāja uz planētas Marss. Šī mistērija joprojām nav atrisināta. Dziesmā šis daudzšķautņainais kristāls simbolizē nezināmo un līdz galam neizskaidroto mīlestības formulu, kura mīt Visumā. Jo kas gan var pārspēt enerģiju, kad divu garām ejošu cilvēku acu skatieni uz mirkli satiekas un notiek ‘’neizskaidrojamais’’? Pasaule ap mums mirdz un zaigo, un tajā brīdī šķiet iespējams it viss – it kā nebūtu robežu ne laikam, ne telpai,” dziesmas spēku, domu un enerģiju skaidro viens no tās autoriem – Ingars Viļums.