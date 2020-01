Princis Harijs. (Foto: CAMERA PRESS/ROTA / Vida Press)

Svētdienas vakarā princis Harijs teica uzrunu paša dibinātās labdarības organizācijas “Sentebale” rīkotajā pasākumā. Viņš apliecināja savu mīlestību pret Lielbritāniju, kas ne mirkli neesot mazinājusies, kā arī paskaidroja iemeslus, kāpēc distancējies no oficiālajiem pienākumiem karaļnamā.

Šī bija pirmā reize, kad kopš 8. janvārī izskanējušā paziņojuma, princis Harijs pats publiski runājis par savu un sievas Meganas Mārklas lēmumu. “Pirms es sāku, man jāatzīst, ka varu tikai iedomāties, ko esat dzirdējuši un lasījuši aizvadīto nedēļu laikā. Tāpēc es vēlos, lai jūs dzirdētu patiesību no manis,” savu uzrunu iesāka Harijs. “Nevis no prinča, un ne hercoga, bet no Harija, tā paša cilvēka, kuru daudzi no jums ir redzējuši uzaugam aizvadīto 35 gadu laikā, tikai tagad ar daudz skaidrāku redzējumu.”

“Lielbritānija ir manas mājas un vieta, ko mīlu. Tas nekad nemainīsies,” apliecinājis Harijs.

“Gadu gaitā esmu sajutis atbalstu no tik daudziem no jums. Es redzēju, kā jūs atplestām rokām pieņēmāt Meganu, jo sapratāt, ka esmu atradis mīlestību un laimi, ko biju gaidījis visu savu dzīvi. Visbeidzot arī Diānas otrais dēls apprecējies, urā!”

“Es zinu, ka gadu gaitā esat iepazinuši mani gana labi, lai ticētu, ka sievietei, ko esmu izraudzījies par sievu, ir svarīgas tās pašas vērtības, kādas man.”

“Tā tas ir. Viņa aizvien ir tā pati sieviete, kurā es iemīlējos. Mēs abi darām visu, ko spējam, lai ar lepnumu pildītu savas lomas šīs valsts labā.”

“Kad mēs ar Meganu apprecējāmies, mēs bijām saviļņoti, mēs bijām cerību pilni, mēs bijām šeit, lai kalpotu. Šo iemeslu dēļ, man ir ārkārtīgi skumji, ka viss nonācis līdz šādam rezultātam.”

Princis savā uzrunā apliecinājis, ka viņa lēmums nebija “pieņemts ar vieglu sirdi”. Viņam karaļnamā bijušas mēnešiem ilgas sarunas. “Es zinu, ka ne vienmēr visu esmu darījis pareizi, taču šoreiz mums tiešām nebija citas izvēles. Es gribu paskaidrot: mēs neaizejam un visu nepametam. Pavisam noteikti mēs nepametam jūs.”

“Mēs cerējām, ka varēsim turpināt kalpot karalienei, Nāciju Sadraudzībai un militārajiem spēkiem, taču bez valsts finansējuma. Diemžēl tas nebija iespējams. Esmu to pieņēmis, zinot, ka tas nemainīs to, kāds esmu un cik nodevies [pienākumiem] esmu. Bet es ceru, ka tas palīdzēs jums saprast, līdz kam tas novedis, ka ar ģimeni atkāpjos no tā, ko esmu pazinis visu savu mūžu, un speru soli pretī dzīvei, kas ceru būs daudz mierīgāka.”

Astoņus mēnešus vecā Ārčija tēvs pieminējis preses neatlaidīgo sekošanu un kritiku, ar ko pēdējo pāris gadu laikā nācies pastiprināt saskarties. “Es šādā dzīvē piedzimu, un man ir liels gods kalpot manai valstij un karalienei. Kad pirms 23 gadiem zaudēju savu mammu, jūs paņēmāt mani savā paspārnē. Jūs mani uzmanījāt tik ilgu laiku, taču mediji ir spēcīga vara.”

Harijs savā uzrunā apliecinājis, ka abi ar Meganu turpinās “dzīvot, kalpojot sabiedrībai”. Viņš aizvien turpinās iesākto darbu labdarībā, atbalstīs cēlus mērķus un militāras struktūras, kas bijušas tuvas viņa sirdij jau iepriekš.

Harijs arīdzan norādījis, ka viņš izjūt vislielāko cieņu pret savu vecmāmiņu un ir pateicīgs viņai un pārējai ģimenei par sniegto atbalstu, ko tā aizvadīto mēnešu laikā sniegusi Meganai un viņam pašam.

