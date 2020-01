Eminems negaidīti izdotā albumā aicina grozīt ieroču aprites likumus. (Foto: imago images / Future Image)

Reperis Eminems lūdz grozīt ieroču aprites likumus ASV

Mūzika Jauns.lv / LETA

Amerikāņu reperis Eminems piektdien negaidīti laidis klajā albumu "Music to Be Murdered By", kā arī prezentējis videoklipu, kurā aicina grozīt ieroču aprites likumus.