Grupa "Instrumenti" nominēta četras reizes, Raimonda Paula vārds minēts trīs kategorijās, savukārt dziedātāja Patrisha nominēta trijās kategorijās.

Kategorijā Gada dziesma nominēts Dons ar "Es nāktu mājās", Patrisha ar dziesmu "Es varu būt tā", grupa "Laika Suns" ar dziesmu "Pavasari", grupa "Astro'n'out" ar kompozīciju "Uzmācīga melodija (mani)", grupa "Instrumenti" ar dziesmu "Visā Visumā Visums ir viss".

Kategorijā Gada roka vai metāla mūzikas albums par uzvaru cīnīsies grupa "Laime Pilnīga" ar albumu "Atoms", grupa "Pienvedēja Piedzīvojumi" ar albumu "Nelaiks", grupa "Sonntags Legion" ar albumu "Gute Nacht In The Middle Of The Sea", grupa "The Bad Tones" ar albumu "Is It Good Enough?" un grupa "Indygo" ar albumu "The Result of Everything".

Kategorijā Gada debija izvirzīts hiphopa mākslinieks Prusax ar albumu "A+", dziedātāja "Katō" ar albumu "Ko mani putni ēd", "Nikto" ar albumu "Nikto", Patrisha ar albumu "Patrisha bija šeit", "Carousel" ar albumu "Sketches Of Sleepless Nights".

Kategorijā Gada klasiskās vai kora mūzikas albums izvirzīts kora "Kamēr" albums "Kalpotājs. Blumbergs. Kamēr...", Reiņa Zariņa albums "Kreisleriana. Octagon", Guntas Ābeles albums "Magnificello", Latvijas Radio kora, Sigvarda Kļavas un Kaspara Putniņa albums "Vakara Impresija", Valsts akadēmiskais kora "Latvija", Latvijas Nacionālā Simfoniskā orķestra, orķestra "Rīga", Māra Sirmā un Lauras Teivānes albums "Vasks. Lūgšana".

Kategorijā Gada alternatīvās vai indie mūzikas albums nominēts grupas "Carnival Youth" albums "Good Luck", grupas "Juuk" albums "Indulgenču tirgotāji", "Nikto" albums "Nikto", grupas "Tribes of the City" albums "Rust and Gold", kā arī grupas "Ezeri" albums "Sāls".

Savukārt kategorijā Gada mūzikas albums bērniem nominēts Ulda Marhileviča, Antras Stafeckas, Ginta Grāveļa, Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas zēnu kora, diriģenta Romāna Vanaga albums "Brīnišķīga satikšanās", Babītes novada Salas pagasta popgrupas "Pīlādzīši" un "Cool Kids" albums "Neticams notikums", Lauras Sebres un Lauras Polences albums "Tutas dziesmas", divdesmit talantīgu Latvijas bērnu un jauniešu albums "Ziemas stāsts".

Kategorijā Gada džeza mūzikas albums nominēts Denisa Paškeviča, Kristiana Franka, Klausa Kasgarda un Karstena Landora albums "Asta in Madrid", Kārļa Auziņa albums "Oneness and the Transcendent Truth", trio "Endless Roar" albums "Rush Hush", grupas "Lupa" albums "Sequences and Consequences", Denisa Paškeviča, Vjačeslava Gaņeļina un Arkādija Godesmana albums "Variations".

Par uzvaru kategorijā Gada elektroniskās un deju mūzikas albums sacentīsies elektroniskās mūzikas producenta "Kashuks" albums "Lost Echo", Normunda Rutuļa albums "Man nav žēl (remiksi)", elektroniskās mūzikas projekta "Reactive Beats" albums "Reactive Beats Live at Palladium", projekta "Brimstone" albums "The Intermediaries" un "Niklason" albums "Yard Wolf".

Uz Gada hiphop mūzikas albuma titulu pretendē hiphopa mākslinieks "Prusax" ar ierakstu "A+", "Viņa" ar albumu "Mildas īstais vārds ir Zelma", grupa "Singapūras Satīns" ar albumu "Ne jau atkal", "rolanda če" un "xantikvariāts" albums "Siera Plate 2" un apvienība "Kreisais Krasts" ar albumu "Tilts".

Kategorijā Gada instrumentālās vai starpžanru mūzikas albums nominēts Mārcis Auziņš ar ierakstu "Aizrautība", grupa "Dagamba" ar albumu "Dagamba fest. Tchaikovsky", Lolitas Ritmanis, valsts akadēmiskā kora "Latvija" un diriģenta Māra Sirmā, filmas kamerorķestra albums "Mūzika no filmas "Dvēseļu putenis"", Raimonda Paula, Daumanta Kalniņa, Raimonda Macata, Oskara Sproģa, stīgu kamerorķestra un Kaspara Ādamsona albums "Raimonds Pauls. Daumants Kalniņš. Tikšanās Dailē", kā arī Raimonda Paula un Dināras Rudānes albums "Viņa un viņš".

Savukārt kategorijā Gada popmūzikas albums nominēta grupa "Triānas Parks" ar albumu "11", grupa "Instrumenti" ar albumu "Cilvēks", dziedātāja Aminata ar albumu "Maiga vara", grupa "Astro'n'out" ar albumu "Multivitamīnu multipaka", dziedātāja Patrisha ar albumu "Patrisha bija šeit".

Kategorijā Gada šlāgera, kantrī vai "rockabilly" mūzikas albums nominēts "Noel Lyons" ar albumu "Angels In Your Eyes", "Bad Habits" ar albumu "Bad Habits", "The Swamp Shakers" ar albumu "Don’t Wanna Miss", Raimonda Paula un Andra Bērziņa albums "Es šonakt sēdēšu uz jumta", Mārtiņš Ruskis ar albumu "Piparmētru tēja".

Kategorijā Gada tautas vai pasaules mūzikas albums par uzvaru cīnīsies Ciblas folkloras kopa "Ilža" ar albumu "Lutsi rahvalaulud. Ludzas Igauņu dziesmas", "Jauno Jāņu orķestris" ar albumu "Saule brauca debesīs. Mūzika Rozes Stiebras animācijas filmai", grupa "Auļi" ar albumu "Senču balsis", "Dārdi" ar albumu "Stipri vārdi", "Zeme" ar albumu "Visuma Vizošā Tumsa".

Kategorijā Gada videoklips nominēta grupa "Dagamba" ar videoklipu dziesmai "Black Swan", Dons ar videoklipu dziesmai "Es nāktu mājās", grupa "Very Cool People", Edavārdi, ansis un Kristīne Prauliņa ar videoklipu dziesmai "Labirints", hiphopa mākslinieks Ozols ar videoklipu dziesmai "Mūžība", grupa "Instrumenti" un "Prāta Vētra" ar videoklipu dziesmai "Te saule aust".

Savukārt par Gada koncertieraksta video titulu sacentīsies "Atom" ar "Live Concert at AMFO Studio", grupa "Instrumenti" ar koncertu Daugavas stadionā, Intars Busulis un "Abonementa orķestra" 8.marta koncerts Arēnā Rīga, Ozols ar jubilejas koncertu Siguldā, kā arī veltījuma koncerts "Mans draugs Mārtiņs Freimanis", kas norisinājās Ķīpsalas hallē.

Savukārt labākā 2019.gada albuma dizains pieder grupas "Tribes of the City" albumam "Rust and Gold", savukārt par labāko 2019. gada studijas producentu atzīts Kaspars Ansons.

Kā ziņots, šogad žūrija vērtēja 116 albumus, 55 dziesmas, 61 videoklipu, 22 debijas albumus un 8 koncertierakstus video formātā. Kopskaitā 262 pieteikumi pretendēja uz iekļūšanu nominantu pieciniekā.

24.Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta Mikrofons 2020" ceremonija notiks 18.februārī Dailes teātrī.

