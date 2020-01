1988. gada olimpiskais čempions bobslejā Jānis Ķipurs ir šīsdienas gaviļnieks. Sveicam!

3. janvāra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Slavenības Jauns.lv / LETA

Pasaules vēsturē šī diena iegājusi ar to, ka 1993. gadā Krievijas prezidents Boriss Jeļcins un ASV prezidents Džordžs Bušs paraksta līgumu par abu valstu kodolieroču krājumu samazināšanu par divām trešdaļām, 1899. gadā laikraksta "The New York Times" redaktora slejā pirmo reizi tiek lietots vārds "automobilis", bet 1958. gadā pasaulē nāk topošais olimpiskais čempions bobslejā Jānis Ķipurs.