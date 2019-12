Noklausies - Samanta Tīna izdod dziesmu par pirmo mīlestību

“Šī dziesma man ir pat ļoti personiska. Viss sākās ar tekstu, ko uzliku uz lapas, pēc tam Ingars piekoriģēja, un ir sanācis lielisks kopdarbs”, stāsta Samanta Tīna. “Dziesma ir par atmiņām, kas saistītas ar pirmo mīlestību un, dīvainā kārtā, man par to vienmēr atgādina tieši pirmais sniegs!”

Šī nav pirmā Samantas Tīnas un Ingara Viļuma sadarbība. Tieši Ingars ir autors dziesmai “Stay", kura Samantas Tīnas izpildījumā ieguva augsto trešo vietu Eirovīzijas dziesmu konkursa nacionālajā atlasē " Dziesma 2014".

Dziesmas “Pirmais sniegs” mūzikas autors, producents un vārdu līdzautors Ingars Viļums par sadarbību ar Samantu Tīnu saka: “Saņemot Samantas uzaicinājumu radīt dziesmu par ziemu, biju ļoti priecīgs, jo sniega un ziemas tēma man ir īpaši tuva. It kā pašsaprotams fakts, ka ziemā ir sniegs, sniegpārslas, bet, ja mēs palielinājumā palūkojamies uz pārslu, tad varam saskatīt apbrīnojami sakārtotu struktūru. Man tas joprojām ir brīnums! Un kur nu vēl emocijas, nostalģiskas atmiņas par sniega kalniem no bērnības, par pastaigām pa apsarmotu mežu, arī pa kādam romantiskākam brīdim. Mēs ar Samantu ļoti ātri sapratām, ka esam uz viena asociatīvi emocionālā virziena par to, ko dziesmā gribam pateikt, un ceram, ka to sajutīs arī ikkatrs tās klausītājs.”

Samanta Tīna ir latviešu dziedātāja, producente un dziesmu autore, kura plašāku atpazīstamību ieguva, 2010.gadā uzvarot televīzijas šovā “O! Kartes akadēmija".