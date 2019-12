Noskaidrota “Caur ērkšķiem uz...” trešās sezonas uzvarētāja

Pirms mēneša sievietes ar neapskaužamu dzīves pieredzi un pagātni, taču sapņiem par veiksmīgu nākotni, pieņēma savas dzīves lielāko izaicinājumu un devās piedzīvojumiem pilnā ceļā pa Latviju mājās uz riteņiem jeb kemperos. Viņas mācījās sadzīvot viena ar otru, kā arī atstāt pagātnē atkarības, neticību sev un apkārtējiem, zemu pašvērtējumu, kas iepriekš tik ļoti apgrūtinājis dzīvi.

Līdz finālam nokļuva trīs no viņām – Valmieras Laila, tetovētā Olga, kā arī Laila no Rūjienas, kuru projektā kolēģes dēvēja par “Mazo Lailu.”

Kā ierasts, arī šoreiz finālā tika ņemts vērā visu projekta dalībnieču balsojumus un, saskaitot to ar ekspertu vērtējumu, “Ērkšķu” trešās sezonas uzvarētājas gods un 1000 eiro balva sava sapņa piepildīšanai tika "Mazajai" Lailai. Jaunā sieviete to iecerējusi ieguldīt mājokļa īrē un izmantot brīdī, kad pārvāksies no Rūjienas uz Rīgu. Otrajā vietā ierindojās Valmieras Laila, bet trešajā – Olga.

Neskatoties uz to, kā sadalītas vietas finālā, dalībnieces visas kā viena atzīst – uzvarētāja ir katra no viņām un neslēpj, ka dalība projektā likusi uz dzīvi paraudzīties no pavisam cita skatu punkta un pieņemt patiešām būtiskus lēmumus.

Šīs sezonas uzvarētāja Laila atklāj, ka pēc projekta beigām ir apņēmības pilna turpināt mācības: “Es gribu pabeigt 12. klasi, kā arī auklīšu kursus, jo tiešām vēlos strādāt bērnu namā. Tāpat gribu pārvākties uz Rīgu,” saka Laila. Jaunā sieviete neslēpj, ka ir mainījusies un sākusi domāt kā pieaudzis cilvēks, ir gatava iegūt izglītību un atrast darbu.

Otrās vietas ieguvēja Lielā Laila, kura sava humora un atklātās dabas dēļ iemantojusi patiesu skatītāju mīlestību, saka, ka pēc projekta beigām nav gatava atgriezties pie savas iepriekšējās dzīves: “Ja godīgi, es negribu līdz tam līmenim vairs nolaisties, kur es biju. Ka man bija po*** – tik alkohols – šmiga, alkohols – šmiga. Es gribu kaut ko labāku”, fināla sērijā skatītājiem atklāja Valmieras Laila. Viņa ir apņēmības pilna radikāli mainīt savu dzīvi – pārcelties no Valmieras uz Rīgu un iestāties Minesotas programmā.

“Dalība projektā ir ilgākais laiks, kopš es nelietoju alkoholu. Es dēļ alkohola esmu diezgan daudz ko pazaudējusi. Man ir 28 gadi. Ko es esmu izdarījusi? Pabeigusi vidusskolu? Nomainījusi 16 darba vietas? Tagad es redzu perspektīvas, varu sākt visu no jauna. Neviens neticēja, ka tikšu līdz galam. Un es pati arī neticēju,” savus mērķus skaidri iezīmē Laila.

Arī trešā fināliste Olga ir apņēmusies pabeigt vidusskolu un atrast algotu darbu. Runājot par atkarībām, Olga ir pārliecināta - ja spējusi projekta laikā izturēt tik ilgu laiku bez kaitīgajām vielām, tad spēs arī turpmāk. Arī Olgai šis ir ilgākais laiks, ko viņa pavadījusi skaidrā un pa šo laiku iemācījusies redzēt pasauli krāsainu arī bez apreibinošām vielām. “Esmu iemācījusies pieņemt sevi. Jo iepriekš sevi ienīdu par katru sīkumu. Es iemācījos sevi mīlēt,” saka košā sieviete.

Kā pēc dalības TV projektā mainījušās sieviešu dzīves - kuras no dāmām uz visiem laikiem atbrīvojušās no atkarībām, atradušas darbu un pie iepriekšējā dzīvesveida atgriezties netaisās? Uzzināsiet jau pēc nedēļas – trešdien, 18. decembrī plkst. 21.25, “STV Pirmā!” projekta “Caur ērkšķiem uz...” speciālizlaidumā.

