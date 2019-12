Viņš ir daudzu pasaules mūzikas festivālu lielākā zvaigzne un viens no lielākajiem nākamvasar koncertējošiem hip hop māksliniekiem. Positivus festivālā A$AP Rocky uzstāsies pirmajā dienā - 17. jūlijā. Līdz 31. decembrim ir iespējams iegādāties cenas ziņā izdevīgās “Early Bird” biļetes.

A$AP Rocky ir viens no hip hop mūzikas virziena noteicējiem. Nepārtraukti pārkāpjot ierastā žanra robežas, mākslinieks iedvesmo savus līdzgaitniekus nepakļauties esošajām normām, bet atstāt savas daiļrades nospiedumus pasaules mūzikas vēsturē. Repera unikālais izpildījums un izteiktais stils nesuši viņam vairākus vērienīgus apbalvojumus. A$AP Rocky kļuva par pirmo franču modes nama Dior afroamerikāņu izcelsmes reklāmas seju. Repera otrais studijas albums “At.Long.Last.A$AP” (2015) pārdots vairāk nekā 1.4 miljons reižu un ieguvis platīna statusu. Kino kritiķu iecienītā filma “Dope” ar mūziķa dalību tajā pirmajā nedēļas nogalē ierindojās ASV skatītāko filmu Top 5. 2016. gadā A$AP Rocky kļuva arī par “MTV Labs” radošo direktoru.

Foto: Publicitātes foto

Ņujorkas hip hop žanra lielākā zvaigzne A$AP Rocky paspējis izveidot kopprojektus ar gandrīz visiem lielākajiem sava žanra pārstāvjiem kā Kendrick Lamar, Drake, Frank Ocean, Tyler, The Creator, Skepta, FKA Twigs, 21 Savage, London On Da Track, Kid Cudi, Gucci Mane, Santigold, 2 Chainz, Yelawolf un apliecinājis arī spēju sajaukt šķietami nesavienojamo un radījis populārus skaņdarbus kopā ar tādiem mūziķiem kā Tame Impala un Moby.

A$AP Rocky portfolio ir pilns ar vērienīgiem mākslas, modes, kino, televīzijas industriju projektiem. Viņa ilgi gaidītais debijas albums “Long.Live.A$AP” pie klausītājiem nonāca 2013. gadā ar pavadošo singlu “Goldie.” Veiksmīgajam debijas ierakstam sekoja 2015. gada studijas albums “At Long Last A$AP”, kas ierindojās albumu topu pirmajā vietās. 2018. gadā A$AP Rocky trešais solo albums “Testing” (2018) ierindojās “Billboard 200” albumu 4. vietā. 2019. gada aprīlī A$AP Rocky un Joey Bada$$ ierakstīja kopēju skaņdarbu "Too Many Gods", kas tika iekļauts “For the Throne: Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones” dziesmu apkopojumā.

Vēl tikai līdz 31. decembrim festivāla mājas lapā www.positivusfestival.com, Biļešu Serviss kasēs un interneta vietnē bilesuserviss.lv biļetes uz nākamā gada Positivus festivālu būs pieejamas par “Early Bird” biļešu cenu. 2 dienu biļete bez telts vietas maksās 54 eiro, ar telts vietu - 62 eiro, 1 dienas biļete maksās 39 eiro. Biļešu cena mainīsies no 1. janvāra un pārējie biļešu veidi pārdošanā nonāks 2020. gadā.