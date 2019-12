Nedēļas jaunumi "Shortcut" - muzikālā komēdija "Vakardien…" un trollīšu piedzīvojumi

Kā būtu, ja nebūtu bītlu?

Vēl vakardien visa pasaule zināja "The Beatles", bet šodien viņu dziesmas atceras tikai Džeks. Un viņu gaida neticams ceļš uz slavas virsotnē.

Kādu dienu mūzikas censonis Džeks Maliks pamostas un saprot – tikai viņš vienīgais zina, ka pasaulē reiz eksistējusi grupa "The Beatles". Un kas viņam varētu liegt šīs dziesmas tagad uzdot par savām?

Filmas "Slumdog Millionaire" režisors Denijs Boils un filmas "Love Actually" režisors Ričards Kērtiss piedāvā "The Beatles" dziesmām piesātināto rokenrolīgo komēdiju "Vakardien…" ("Yesterday") – par mūziku un kvēlāko sapņu piepildīšanos, par draudzību un mīlestību. Epizodiskā lomā filmā, kas iznāca šovasar un kases ieņēmumos jau sapelnījusi vairāk nekā 150 miljonus ASV dolāru, ir arī viens no pasaulē šobrīd pieprasītākajiem mūziķiem Eds Šīrans, kas tēlo pats sevi.

Lūk, filmā piedalījies arī slavenais mūziķis Eds Šīrans! (Foto: Publicitātes)

Par to, ka tiks veidota šāda filma, režisors Denijs Boils informējis gan vēl dzīvos bītlus, gan viņsaulē aizgājušo grupas dalībnieku atraitnes. Un saņēmis atbalstu "Vakardien…" veidošanai. Vien nācās samaksāt 10 miljonus par tiesībām izmantot šajā filmā "The Beatles" dziesmas. Filmu lūkojiet ŠEIT - "Shortcut Premiere", angļu valodā ar latviešu vai krievu subtitriem.

Māsas – raganas

Ar jaunu, otro sezonu atgriežas seriāls "Amulets" ("Charmed").

"Amulets" ir reiz tik populārā amerikāņu seriāla, kas ilga no 1998. līdz 2006. gadam, rimeiks. Seriāls ir par māsām Meisiju, Melu un Megiju, kuras, pēc mātes traģiskās nāves, atklāj, ka ir raganas. Mela tiek raksturota kā lesbiešu aktīviste, kura spēj apstādināt laiku. Savukārt jaunākā māsa Megija tikko iestājusies koledžā, kurai piemīt empātiskas spējas, bet vecākā māsa Meisija spēj pārvietot lietas.

Itin priecīga par "Amuleta" jauno versiju ir aktrise Šenona Dohertija – viena no galvenajām varonēm oriģinālajā seriālā, sakot: “Prieks, ka jauno paaudzi tas ir iedvesmojis, jo mums visām šis seriāls savulaik savā ziņā palīdzēja. Lieliski, ka seriāls, kura galvenā tēma jau toreiz bija par to, kā spēcīgas sievietes cita citai palīdz un cita citu mīl, atgriežas šajā laikā un šajā pasaulē.” Skatiet seriāla visas sērijas ŠEIT - "Shortcut Films", latviešu vai angļu valodā.

Muminu jaunie piedzīvojumi

Ziņkārīgs un ideālistisks Mumintrollis ar savu neparasto ģimeni un kaprīzajiem draugiem aizvedīs mūs piedzīvojumos Muminielejas maģiskajā pasaulē.

Animācijas seriālā "Muminieleja" ("Moominvalley"), sekojot stāstam par Mumintroļļa izaugsmi un saskarsmi ar viņa ģimeni un citām radībām, mēs vairāk uzzinām par cilvēcību, attiecībām un emocijām – īpaši par mīlestību.

Foto: Publicitātes

Animācijas sērijas ir ar daudzām pozitīvām atziņām, kuras balstītas uz Somijas zviedru rakstnieces un mākslinieces Tūves Jansones zināmo grāmatu par trollīšiem Muminiem. Animācijas seriālu meklējiet "Shortcut Films", latviešu vai angļu valodā.