Mūzika vieno - šonedēļ pirmizrāde dokumentālai koncertfilmai par "Depeche Mode" un viņu faniem

Koncertfilma caur sešu «Depeche Mode» fanu emocionālajiem stāstiem rāda ne tikai to, kā un kāpēc grupas popularitāte un nozīme turpinājusi augt visā tās darbības laikā, bet arī piedāvā unikālu ieskatu mūzikas neticamajā spējā vienot cilvēkus kopienās, pārvarēt nelaimes un veidot saikni, spītējot valodas, vietas, dzimuma, vecuma un apstākļu uzliktajām robežām.

Režisors - «prātnieku» draugs

Filma ir vizuāli žilbinoša – pateicoties režisoram Antonam Korbijnam, ar kuru grupu saista sena mākslinieciska sadarbība. Sava saistība un sadarbība Korbijnam ir arī ar Latviju – viņš radījis vairākus foto Jelgavas muzikālās apvienības «Prāta vētra» albumiem, šī sadarbība aizsākās jau tālajā 2003. gadā.

Bet ko nu par «prātniekiem» – Korbijns no atzīta fotomeistara nu kļuvis arī par jau atzītu režisoru, un «Depeche Mode: SPIRITS in the Forest» to pierāda. Grupas enerģija atrādītā visā spozmē, turklāt šis darbs pārkāpj tipiskas koncertfilmas ietvarus, saaužot iedvesmojošu muzikālo sniegumu, kas filmēts koncertturnejas «Global Spirit Tour» pēdējā šovā Berlīnes slavenajā «Waldbühne» brīvdabas skatuvē.

Reāli fani

Ja citas koncertfilmas, kas nu iekarojušas vietu pasaules kinoekrānos un uz kurām fani plūst, vēloties izbaudīt koncertu lieliskā skaņas kvalitātē un ērtos krēslos, nevis spaidoties tūkstošgalvaina pūļa vidū, bīstoties nošļāktam ar alu, parasti atrāda vien grupas uzstāšanos kādā iespaidīgā koncertā, tad Korbijna «Depeche Mode: SPIRITS in the Forest» sper soli tālāk. Filma papildināta ar intīmiem dokumentāliem kadriem, sekojot faniem viņu pilsētās visā pasaulē. Seko gan fanu īpašajiem stāstiem, gan tam, kā «Depeche Mode» daiļrade ietekmējusi viņu dzīves. Līdz viņu ceļš aizved uz Berlīni – uz iemīļotās grupas vērienīgo koncertu.

«Esmu neticami lepns par šo filmu un šo spēcīgo stāstu,» - tā saka grupas vokālists Deivs Gāns, norādot: «Tik aizraujoši ir redzēt, kā pavisam tieši un reāli mūzika ir ietekmējusi mūsu fanu dzīves.»

Koncertu uzvaras gājiens?

Filmas – koncerti beidzamajā laikā strauji gūst popularitāti. Un kā gan ne? Kamdēļ tērēt simtus eiro ceļojumam lūkot savas iemīļotās grupas uzstāšanos kaut kur ārzemēs un tad mīcīties sasvīdušu fanu vidū, vispirms gaidot stundām koncertu, tad lēkāt un grūstīties, lai tālumā redzētu uz skatuves kādu stāvu, kas, kā tu nojaut, ir tavs jaunības elks?

Ne viens vien uzskata, ka krietni ērtāk tak ir aiziet uz tuvāko kinoteātri un baudīt koncertu no dažādiem rakursiem, desmitiem kameru nofilmētu, profesionāļu samontētu un ar baudāmu skaņu, kas lieliski dzirdama jelkur, kur esi mīkstajā ķeblī nosēdies. Un šajās koncertfilmās Latvijā, vismaz nu cik būts uz šādiem pasākumiem «Splendid Palace», neviens neliedz, kad vien iegribas, aizčāpot uz kafejnīcu pēc veldzējoša miestiņa vai vīna glāzes. Tāpat romantiskākie un drosmīgākie pāri nelaiž garām iespēju uzdancot lielā ekrāna tuvumā, nevienam netraucējot, un arī skatītāju rindās dziedāšana līdzi ir ierasta parādība. Gluži kā īstā koncertā piedienas.

Koncerts ar pievienoto vērtību

Tāpat katrs sevi cienošs koncertfilmas režisors, protams, neaizmirst pievienoto vērtību. Vai nu tās būtu intervijas ar grupas mūziķiem un sekošana tiem līdzi pārbraucienos starp koncertiem un aizkulisēs, atrādot, ka koncertēšana nav vis nekāda izklaide, bet itin smags darbs, vai – kā šajā gadījumā – īsts dokumentāls stāsts par īstiem «Depeche Mode» faniem. Un tas, ka arī Latvijā šādas koncertfilmas (kuru pirmizrāde un pat nereti vienīgais seanss visā pasaulē bieži vien notiek vienlaicīgi, vienā dienā), arvien biežāk redzamas uz lielajiem kinoekrāniem, liecina – šāds projekts ir spējīgs darboties un galu galā arī smagi strādājošajiem mūziķiem nekaitē papildus ienākumi no tiem faniem, kas ir par slinku doties uz koncertu.

Bens Broks, «IndieWire»

Koncertfilma ir tāda dīvaina un ambicioza lieta – dzīvā mūzika tiek apprecināta ar kustīgām bildēm un viena vakara īpašais notikums, kas domāts plašām masām, pārvērsts par ko tādu, ko vari baudīt krietni mazākā lokā vai vispār viens pats. Tas ir cēls, bet grūts mērķis.

Džo Magss, the artsdesk.com

Nav otras no astoņdesmitajiem nākošas grupas, kas laika gaitā palikušas tikpat lielas un lieliskas, kā «Depeche Mode». Duran Duran? Nīkuļi. «U2» Jau pirms daudziem gadiem pārvērtušies parodijā par pašiem sevi. Bet puikas no Basildonas pilsētiņas ir pavisam cits stāsts: izgājuši cauri slavas, atkarību un novecošanas pārbaudījumiem, joprojām skan kā viņi paši, joprojām rakstot svaigas dziesmas un aizskarot arvien jaunas emociju dzīslas.

«Splendid Palace», «Apollo Kino» un «Cinamon» - 21. novembrī pulksten 19

«Kino Citadele» - 21. novembrī pulksten 19.20 un pulksten 20