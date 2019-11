Noklausies - jaunu skanējumu guvusi leģendārā dziesma “Atmostas Baltija”

Pirms 30 gadiem trīs Baltijas valstis vienojās dzīvā cilvēku ķēdē – rokās sadevušies, blakus stāvēja vairāk kā divi miljoni cilvēku, tādā veidā pauzdami pretošanos Padomju Savienības okupācijai un apspiestībai. Šim vēsturiskajam notikumam par godu tapusī dziesma – Atmodas himna „Atmostas Baltija“ – nu atdzimusi jaunā izpildījumā.

Doma šajā dziesmā par tautu brālību un vienotību iedvest jaunu dzīvību radās dzejniecei Agnei Sabulītei un producentam un pasākumu organizatoram Alkam Paltarokam. Viņu piedāvātā dziesmas versija, kas nu skan operas solistu un kameransamļa izpildījumā, aizved uz 1989.gada 23. augustu, kad trīs tautas kā viena stājās publiskajā protestā pret okupāciju. Dziesmas videoklipā ir izmantoti unikāli Lietuvas radio un televīzijas arhīva kadri, kā arī retas Genocīda centra bildes.

„Baltijas ceļš ir bezgalīga mūsu tautas stiprības un atdošanās brīvībai izpausme, un tā 30 gadu jubilejā gribējām radīt ko īpašu un unikālu, kas arī šodien pamodinātu toreiz pārdzīvotās emocijas un to vienotības sajūtu, kas vienam mērķim vienoja trīs tautas,“ saka dziesmas jaunās interpretācijas autori.

Skaņdarba jauno versiju atzinīgi novērtējuši arī oriģināldziesmas autori. Pēc komponista Borisa Rezņika teiktā, viņu pārsteidza mākslinieciskais risinājums un pasniegšanas veids, kas, viņaprāt, ir viena no labākajām viņa dzirdētām skaņdarba interpretācijām. Savukārt dzejnieks Valdis Pavlovskis, kurš radīja dziesmas latvisko versiju, atzina, ka no jauna izskanējusi dziesma viņu saviļņoja: „Ir labi šo no jauna atzimušo dziesmu noklausīties Lietuvā. Jutīgais kameransambļa pavadījums un emocionālais izpildījums satricināja emocijas, šermuļi izgāja caur kauliem, sevišķi dzirdot dziesmas latvisko pantu. Klausoties rodas doma, ka pēc 30 gadiem starp mūsu tautām nav zudusi brālības sajūta.“

"Jaunā „Atmostas Baltija 2019“ versija, manuprāt, ir emocionāli spēcīgs skaņdarbs, kurš izcili atspoguļo Lietuvas, Latvijas un Igaunijas tautu garu cīņā pret padomju apspiestību. Šī dziesma mums atgādina par partizāņu cīņām pēc Otrā psaules kara, kā arī par lielāko cenu, kas tika samaksāta ar cilvēku dzīvībām, pretojoties Maskavas tirānijai. Vēlāk sekoja Maskavas brutālās pūles salauzt Baltijas tautu garu, taču tās bija stiprākas par okupantu spēku, un pretošanās auga,“ atzīst Dags Mastriano, ASV armijas pulkvedis, Pensilvānijas štata Senāta biedrs, piebilstot: „2019.g. dziesmas versija mums vēlreiz atgādina, ka brīvībai ir cena, ka tā var būt izcīnīta tikai ar cilvēku stingru apņemšanos un atdevi. Igauņu, latviešu un lietuviešu spēks, desmitiem gadu ciešot socialistiskās sistēmas nežēlību, var iedvesmot visas brīvās tautas – brīvības ilgu vadīti, ar Dieva palīdzību, plecu pie pleca viņi stājās pretīm tumsai un izcīnīja savu brīvību.“

Pēc jaunās dziesmas versijas iniciatoru teiktā, tā nebūtu dzimusi bez liela radošās grupas ieguldījuma un atbalsta. Dziesmas pavadījumu radīja Leonards Pilkausks, dziesmu ierakstīja solisti Agne Sabulīte un Lietuvas Operas solists Jevgeņijs Črebtovs, stīgu kvartets (Almina Statkuviene, Aļģirds Verbausks, Henriks Marcinks, Domante Ramaniūniene), pianists Lins Dužinks. Dziesmu „Atmostas Baltija 2019“ producēja Alks Paltaroks kopā ar vēstures un mūzikas profesionāļiem.