"RIGA IFF" galveno balvu saņem lietuviešu vēsturiskā drāma "Nova Lituania"

Konkursa programmā FEATURE FILM COMPETITION tika izrādītas desmit filmas no Baltijas jūras reģiona un Ziemeļu valstīm; Latviju tajā pārstāvēja Lailas Pakalniņas dokumentālā filma Karote. Galveno balvu starptautiskā žūrija piešķīra melnbaltajam darbam Nova Lituania – par kādu unikālu un šķietami ekstravagantu faktu Lietuvas vēsturē. "Šajā tonāli pārliecinošajā vēsturiskajā drāmā 1930. gadu tumšās dienas Lietuvā apgaismo vārs utopiskas iespējas plaiksnījums. Šī ir humānistiska un smalki veidota spēlfilmas debija, kas pārsteidz gan ar savu briedumu, gan ar aktuālo un trāpīgo politisko vēstījumu," savu lēmumu pamato starptautiskā žūrija. Filmas vērtēja Kannu kinofestivāla Quinzaine des Réalisateurs programmas veidotājs Paolo Bertolins; kurators un rakstnieks, Britu Filmu institūta kultūras programmas vadītājs Ridians Deiviss; režisore Ruģile Barzdžukaite – viena no trim māksliniecēm, kuras pārstāvēja Zelta lauvu ieguvušo Lietuvas performanci Venēcijas mākslas biennālē; kino izplatītāja no Igaunijas Kristi Porila; producents, režisors un scenāriju autors Gints Grūbe.



RIGA IFF galvenā balva ir Ervina Broka bronzā veidotais festivāla simbols – Rīgas gailis, kas sastāv no 8 daļām, lai atgādinātu, ka filma top tikai kopdarbā. Režisors saņēma arī 2000 eiro naudas balvu, ko konkursa uzvarētājam piešķir apdrošināšanas sabiedrība BALTA.



Īpašo žūrijas atzinību izpelnījās vēl viena lietuviešu filma – režisores Aistes Žegulītes dokumentālā filma par taksidermiju Animus Animalis (Stāsts par cilvēkiem, dzīvniekiem un lietām). Tā atspoguļo cilvēces un dzīvnieku pasaules konfliktu, liekot aizdomāties – vai varam atdod dzīvību mirušajam? "Nolēmām īpašu atzinību izteikt savā varā pārņemošam kino objektam, kas sniedz dziļu skatījumu cita acī, projicējot apsēstībām un ierobežojumiem pakļautā cilvēka atspulgu. Tā kā vēlme uzvarēt mirstīgumu un nepastāvīgumu pārvērš dzīvnieku iznīcīgo dzīvību nemirstīgos objektos, režisore kārdina un iztaujā skatītāju ar attēlu kolekciju spektrā no nežēlīgā līdz ironiskajam, no pragmatiskā līdz sirreālajam."



FIPRESCI (Starptautiskā Kinokritiķu asociācija) Latvijas nodaļas žūrija savu balvu piešķīra igauņu režisora Marti Heldes grafiski izsmalcinātajai psiholoģiskajai drāmai Skandināvijas klusums. Tās pamatā ir stāsts par māsu un brāli, kurus vajā kāda sena atgadījuma rēgs. "Filma, kuras smalkais monohromais attēls un skaņas nianses atklāj pieklusināti daudzbalsīgu vēstījuma struktūru, un kuras rezonējošo atbalsi skatītājos pasvītro tieši lielais kinoteātra ekrāns," skaidro žūrija. Šis kinodarbs, kas spēj savaldzināt gan ar lielisko operatora darbu, gan mūziku, gan spēcīgo scenāriju, saņēma arī festivāla galvenās mājvietas, kinoteātra Splendid Palace, skatītāju simpātiju balvu People's Choice.



RIGA IFF Bērnu žūrijas laureāte ir vācu filma Roka maina pasauli. Tajā veiksmīgi savīta dinamiska stāstniecība ar sabiedriski nozīmīgām tēmām, akcentējot sociālo mediju lietošanu. Roka maina pasauli ir lielisks piemērs, kā jaunā veidā atspoguļot klasisku materiālu – filmas pamatā ir zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnes leģendārais stāsts Pepija Garzeķe.



Festivāla īsfilmu, eksperimentālā kino un mūzikas video programmas SHORT RIGA Starptautiskā konkursa skates galvenā balva tika pasniegta režisores Režinas Pesoa animācijas īsfilmai Tēvoča Tomasa dienu uzskaite. "Šī īsfilma iemieso perfekto lietpratības un stāstniecības formulu ar teicami aprēķinātu pieeju publikas iesaistei. Pieredze bagātināta, pievienojot garīgo veselību, un tādējādi kinodarbs gūst vienprātīgu žūrijas atzinību," pamato žūrija.



SHORT RIGA ietvaros piekto gadu norisinājās arī Baltijas Mūzikas video konkurss. "Tā ir drosmīga, pārsteidzoša, skaista un neparasta pasaule, un, skatoties videoklipus kino festivāla ietvaros, mēs bagātinām savu izpratni par audiovizuālo mākslas formu dažādību," atklāj kuratore Agnese Logina. Arī šajā konkursā uzvarēja Lietuva, režisora Tita Sūdžius veidotais videoklips grupas Garbanotas dziesmai Liūdnos akys.



Pasaules dokumentālā kino konkursā ARTDOCFEST/RIGA piedalījās 21 filma. Starptautiskā žūrija, kurā darbus vērtēja noslepkavotā Krievijas politiķa Borisa Ņemcova meita, Deutche Welležurnāliste Žanna Ņemcova, latviešu kinokritiķis Ābrams Kleckins un ukraiņu kinorežisors Romāns Balajans, Grand Prix piešķīra Igaunijas un Latvijas kopražojumā tapušajai režisores Ksenijas Ohapkinas dokumentālajai filmai Nemirstīgie. Tā atspoguļo mehānismu, kas pamudina cilvēkus labprātīgi noliegt savu personību un kļūt par izmantojamu resursu valsts rokās. Apbalvošanas ceremonijā balvu saņēma scenārija līdzautors Pauls Bankovskis.



Rīgas Starptautiskais kino festivāls norisinājās no 17. līdz 27. oktobrim kinoteātros Splendid Palace, K.Suns, Kino Bize, kā arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Kaņepes Kultūras centrā. Festivāla ietvaros 11 programmās tika izrādītas 148 filmas, ko papildināja lekcijas, diskusijas un citi pasākumi.



RIGA IFF top ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Nacionālā Kino centra, Live Riga un Rīgas domes atbalstu.

