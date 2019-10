FOTO: dalībniekus savai "X faktora" komandai izvēlējies Reinis Sējāns

Sējānam bija jāizvēlas dalībnieki starp solistiem vecuma kategorijā 25+. Trīs finālisti, ko Reinis izvēlējās, turpinās cīņu par galveno balvu - līgumu ar ierakstu kompāniju “SONY” un 10 000 eiro.

Un Sējāna komandā iekļuva Reinis Liepa (piedalījās arī šova otrās sezonas Krēslu izaicinājumos), divu bērnu māmiņa Elīna Gluzunova un jau pazīstamais dziedonis Pāvels Fomkins.

Savas komandas pretendentus Reinis iedrošināja, sakot: ”Tas, ko es gribu redzēt no dalībnieka, ir tas, ko viņš prot izdarīt ar savu balsi un sevi uz skatuves tieši šodien. Mūsu komandas lielais trumpis ir pieredze, nevien muzikālā, bet arī dzīves pieredze, tādēļ lieciet to lietā. Rādiet to, kas jūs esat šodien, es negribu redzēt jūsu vājās vietas, gribu redzēt tikai stiprās!”

Ar dziedājumu latviešu valodā aizkustināja Elīna Žizņevska, savukārt simpātiskā Monika Bleikša ieradās, pārliecinoši apgalvojot, ka viņai ir visas nepieciešamās īpašības, lai būtu finālā!

Programmētājs Viktors Dobkevīčs ikdienu pavada pie datora taustiņiem, taču Krēslu izaicinājumos Viktors demonstrēja virtuozu ģitārspēli, izpildot leģendāro Prinsa dziesmu “Purple Rain”.

Alekss Silvērs, ieklausoties žūrijas padomos, šoreiz bija iejuties jaunā tēlā ar citu dziesmu un citu stilu, lai sniegtu žūrijai iespēju mainīt savu viedokli. Arī Jeļena Matule atklāja sevi pavisam jaunā tēlā, emocionāli izpildot Adeles dziesmu “Someone Like You”, to veltot bijušajam vīram. Jeļena atzina: “Daudzi gadi ir pagājuši, diez vai mēs kādreiz sasveicināsimies, bet šī būs mana iespēja pateikt, ka es viņu ļoti novērtēju un novēlu tikai to labāko. ”

Enerģijas sprādzienu uz skatuves ar Tīnas Tērneres dziesmu “Simply the Best” radīja Andžela Gasjaņeca no Daugavpils. Simpātiskā zobārste Olga Palušina no Daugavpils, kā pati atzīst, izpildīja sev raksturīgu dziesmu – Sia “Dusk Till Dawn”, nodēvējot sevi par “bēdīgo muzikanti”, ko Aija pārfomulēja, sakot: “Tu esi superjūtīgais muzikants, tas ir tā, ka pat skudriņas skrien pār ķermeni, tas ir superaizkustinoši un Tavs stāsts ir tas, ko mēs meklējam!”. Olgas dziedājums patiesi aizkustināja žūriju, liekot pat Intaram Busulim piecelties kājās.

Dalībnieku starpā bija arī robežsargs Māris, kolorītā Margarita no Latgales, romantiskā Elīna Gluzunova, rokzvaigzne Reinis Liepa, mūziķis Pāvels Fomkins, bārmenis Valters Keicis un citi.

Kā jau vēstīts, iepriekšējā svētdienā pirmā no žūrijas komandas bija Aija Auškāpa, kurai nācās pieņemt smagus un emocionālus lēmumu par savas komandas sastāvu. Iespēju cīnīties finālā saņēma Diāna Paško, Anna Krista Ostrovska un Elīna Evelīna Jansone.