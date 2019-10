FOTO: sabiedrībā zināmi ļaudis līksmo greznajās Mārtiņa Rītiņa 70 gadu jubilejas svinībās

Jubilārs, godam sapucējies, sagaidīja ikkatru viesi, nopozēja kopīgam piemiņas foto, saņēma dāvanas, ziedus, uzslavas, laba vēlējumus un lūdza lūkot koncertu.

Pasākumā “Kas var būt labāks par šo”. Mārtiņa Rītiņa talantu suminot”, kura vadība tika uzticēta aktierim Gundaram Āboliņam un TV personībām Baibai Sipeniecei-Gavarei un Valteram Krauzem, ar saviem priekšnesumiem kuplināja daudzi pazīstami mākslinieki, kas ir ilggadīgi Mārtiņa Rītiņa draugi: operdziedātāja Inese Galante, LNO soliste Evija Martinsone, ar kuru kopā gaviļnieks savulaik piedalījās TV šovā “Dziedi ar zvaigzni”; LNO soliste Ilona Bagele ar pavadošo muziķu grupu, dziedātāja un “Čikāgas piecīšu” dalībniece Lorija Vuda, Normunds Rutulis, “Jauno Jāņu Orķestris”, Aminata, Ieva Akuratere, Varis Vētra, vokālā grupa “Framest”, MC orķestris, māksliniece Elita Patmalniece, Olga Rajecka, Aigars Grāvers un citi viesi.

Koncertā skanēja Rītiņa un Martinsones dziedātais duets no E. L. Vēbera “Operas spoka”, Raimonda Paula dziesmiņa “Mēs, jautrie pavāri” no kinofilmas “Vella kalpi”, M. Brauna dziesma “Mīla ir kā uguns” (“Mārtiņa kora” interpretācijā); speciāli uz šo pasākumu bija ieradušies gaviļnieka brāļi, un viņu apvienība “Brāļi Rītiņi” sagatavoja divus priekšnesumus – Jāzepa Vītola “Uguns milna” un “Mozzarts 4 koncerto Flaunders & Son”; skanēja Jāņa Lūsēna “Dūjas himna” un citi skaņdarbi.

Viesiem tika piedāvāts izbaudīt arī pavāru sagatavotās uzkodas, ledus šovu, Elitas Patmalnieces vadīto gleznošanas meistarklasi, bārmeņu šovu, “šokolādes sprādzienu” un citus pārsteigumus.

Mārtiņš Rītiņš (dzimis 1949. gada 19. oktobrī) ir latviešu pavārs un uzņēmējs. Kā liecina “Vikipēdijā” pieejamā informācija, 1971.gadā viņš absolvējis Vestminsteras tehnikumu Londonā. No pagājušā gadsimta 70.gadu vidus līdz 90. gadu sākumam strādājis dažādos ēdināšanas uzņēmumos viesnīcu tīklā “Grand Metropolitan Hotels”. No 1984. līdz 1992. gadam bija Toronto uzņēmuma “Martins Catering Ltd īpašnieks”. 1993. gadā Rītiņš pārcēlās uz dzīvi Latvijā. 1994. gadā kļuva par tikko izveidotā restorāna “Vincents” direktoru un šefpavāru, bet 2017. gadā restorāna vadību nodeva vīnzinim Raimondam Tomsonam.

No 1995. gada sāka vadīt televīzijas raidījumu “Kas var būt labāks par šo?”, kura filmēšana tika pārtraukta 2015.gadā. 2007.gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. 2018.gadā Mārtiņš Rītiņš atgriezās LNT ar raidījumu “Tuč, tuč Rītiņš”.

