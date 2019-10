VIDEO: Agnese Rakovska ar asarām acīs stāsta par savām pasakainajām kāzām

"Skaistas būtu neīstais vārds, tās bija pasakainas," kāzas ar mīļoto vīrieti Zinti Roznieku raksturo Agnese. Jāvārdu pāris viens otram teica 22. augustā Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā.

"Tā bija viena no skaistākajām manas dzīves dienām," saka Rakovska, piebilstot, ka pati brīnoties, kā tik ļoti ātri visu saorganizējusi. "Vienā brīdī jau biju gatava uzvilkt jelkādas drēbes, doties uz zagsu un izdarīt to divu cilvēku klātbūtnē. Bet tad domāju - nē, es gribu tādu kleitu, kādu gribu! Un kāda jēga taisīt foršu kleitu, ja to redzēs tikai divi cilvēki?"

Tā nu kāzās bijis ap 80 cilvēkiem, jo Agneses vīra dzimta esot "ļoti liela, kārtīga latviešu dzimta". "Svinējām ļoti skaļi," smej Rakovska. "Atceros, teicu, ka nedziedāšu savās kāzās, bet protams, ka dziedāju."

Runājot par kāzu plīvuru un tā simbolisko nozīmi, Agnesei pat asaras saskrēja acīs. "Tiešām ļoti emocionāli jūtos, “ paskaidroja dziedātāja. "Un man liekas, arī kāzās visi visu laiku raudāja," smaidot caur asarām noteica Rakovska, kas kopā ar mīļoto vīrieti jau kādu laiku rūpējas par savu suni Kanēli. Un šī suņa profilā sociālās saziņas tīklā "Instagram" arī redzami Zinta foto - Rakovska savā kontā bildes ar vīru neievieto.