Grupas pēdējais studijas albums ar leģendāro fotogrāfiju uz gājēju pārejas uz albuma vāka iznāca 1969.gada septembrī - sešas dienas pēc tam, kad Džons Lenons grupas biedriem pateica par savu aiziešanu no "The Beatles".

"The Beatles" albums "Abbey Road" ar leģendāro fotogrāfiju uz gājēju pārejas iznāca 1969.gada septembrī. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Tolaik britu visvairāk pārdoto albumu topa pirmajā vietā tas bija 17 nedēļas pēc kārtas, bet piektdien īpašā 50.gadu jubilejas albuma versija, kurā iekļauts iepriekš nedzirdēts materiāls, atkal iekarojusi pirmo pozīciju topā.

"Ir grūti noticēt, ka "Abbey Road" joprojām ir aktuāls arī pēc visiem šiem gadiem. Tomēr jāatzīst, ka tas ir sasodīti foršs albums," tviterī rakstīja grupas mūziķis Pols Makartnijs.

49 gadus un 252 dienas kopš pēdējās reizes, kad "Abbey Road" bija britu albumu topa pirmajā vietā, "The Beatles" ir apsteiguši paši savu rekordu par vislielāko laika sprīdi starp nonākšanu albumu topa virsotnē.

Pirms diviem gadiem "The Beatles" albums "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" par Lielbritānijas pirktāko audioierakstu kļuva pēc 49 gadu un 125 dienu pauzes. Izdevums "Rolling Stone" šo albumu atzinis par visu laiku labāko mūzikas ierakstu.

Pagājušajā mēnesī simtiem "The Beatles" fanu pulcējās uz ielas pie "Abbey Road Studios" Londonas ziemeļrietumos, lai atzīmētu 50.gadadienu kopš leģendārās grupas fotogrāfijas uz gājēju pārejas šajā vietā.

Lenona, Ringo Stāra, Makartnija un Džordža Harisona fotogrāfija uz gājēju pārejas kļuvusi par leģendāru grupas attēlu.

Albums, kurā ir tādas dziesmas kā "Come Together" un "Here Comes the Sun" šonedēļ kļuvis arī par pārdotāko vinila albumu. Kopumā pārdoti 9000 albuma vinila eksemplāri.