Pasākumā, kurā tika sumināti gada labākie TV industrijā, netrūka A līmeņa zvaigžņu - galu galā jau krietnu laiciņu seriāli pulcē gan augstākās raudzes aktierus, gan režisorus un scenāristus.

Šogad "Emmy" balvas tika pasniegtas jau 71. reizi. Kā jau ziņots, televīzijas HBO seriāls "Game of Thrones" ("Troņu spēle") tika apbalvots kā labākais seriāls-drāma, bet labākā seriāla-komēdijas godalga tika "Amazon" seriālam "Fleabag". Kopumā šim seriālam - četras balvas no sešām nominācijām. Bet "Game of Thrones" no 14 nominācijām tika vien pie divām balvām...

Seriālu-drāmu konkurencē labākā aktiera godalgu par veikumu seriālā "Pose" saņēma Bilijs Porters, bet labākās aktrises balvu - Džodija Komere par darbu seriālā "Killing Eve" ("Nogalināt Īvu").

Bilijs Heiders par lomu seriālā "Barry" tika godalgots kā labākais aktieris seriālā-komēdijā, bet Fēbe Volere-Bridža par lomu seriālā "Fleabag" - kā labākā aktrise. Miniseriālu konkurencē labākā aktiera balvu par lomu seriālā "When They See Us" saņēma Džarels Džeroms, bet Mišela Viljamsa labākās aktrises balvu par veikumu seriālā "Fosse/Verdon".