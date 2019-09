View this post on Instagram

Второе платье Паулины, для свадебной вечеринки👰 На видео телеграмм-канала Mash 3:12 ночи, молодожёны, Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук под ручку выходят из Дома Беггровых на Невском. На нём классический смокинг, но без бабочки, пара верхних пуговиц расстёгнута. На ней — платье от Maison Bohemique жемчужного цвета. Его дизайнеры Андрей Шилков и Артём Низов сшили специально для Паулины. Восхитительная пара🤩😍 #свадьбабондарчука #паулинаандреева #паулина #бондарчукфедор #свадьба #бондарчуксвадьба