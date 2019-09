113 Foto Raimonda Paula un Dināras Rudānes programmas “Viņa un Viņš” koncerts VEF Kultūras pilī +109

“Šī programma ir jauna un no citām atšķiras ar to, ka radīta vienai no jaunās paaudzes talantīgākajām, daudzsološākājām dziedātājām – Dinārai Rudānei. Es ļoti augstu vērtēju Dināras balss īpašības, tembrālo krāsu un plašo diapazonu. Pie šīs koncertprogrammas repertuāra izvēles esmu strādājis, izceļot Dināras balss nianses. Koncertā izskanēs gan pilnīgi jaunas dziesmas ar dzejnieku Jāņa Petera, Leona Brieža un Guntara Rača vārdiem, gan varbūt piemirstas melodijas, kas savulaik radītas kinofilmām un citiem muzikālajiem projektiem,.” tā savu jauno koncertprogrammu raksturo Raimonds Pauls.

Savukārt dziedātāja Dināra Rudāne atzīst, ka viņai tas ir liels gods un saviļņojums – atrasties un dziedāt uz vienas skatuves ar Raimondu Paulu, jo īpaši koncertprogrammā, ko komponists veidojis tieši viņai. “Šim koncertam gatavojos ar milzīgu atbildību, un ar nepacietību gaidu mūsu muzikālo tikšanos koncertprogrammā “Viņa un Viņš”,” uzsver Dināra.

Raimonda Paula mūzikas cienītāji tiek aicināti izbaudīt šo intīmo un niansēto dziesmu programmu. Koncerta producents Jānis Kļaviņš uzsver, ka uzstāšanās neatstās vienaldzīgu nevienu koncerta apmeklētāju: “Šī programma ir caurvīta ar īpaši gaišu, romantisku, sentimentālu un arī enerģisku dziesmu izpildījumu."