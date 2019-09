Dziedātāja Ališa Kīza iztērē 20 miljonus par elpu aizraujošu jaunu māju

Ališa Kīza. (Foto: Anthony Behar/Sipa USA/ Vida Press)

Kā ziņo prestižais izdevums „The Wall Street Journal”, šī ārkārtīgi modernā māja pirmo reizi nekustamo īpašumu tirgū nonākusi aizvadītā gada augustā un par to prasīti 30 miljoni ASV dolāru.

Vērīgākie amerikāņu TV skatītāji šo māju būs jau redzējuši TV reklāmās. Īpašums ir 990 kvadrātmetru liels. Mājā ir četras guļamistabas, sešas vannasistabas, apaļas formas viesistaba, mājas kinozāle ar skaņas iekārtām, kas iebūvētas ne tikai sienās, bet arī griestos. Pie mājas ir futūristiskas formas apsildāms peldbaseins ar melnu flīžu klājumu. Uz ēkas jumta ir terase ar āra virtuvi un nerūsējošā tērauda spa zonu.

Īpašumā ir arī 120 kvadrātmetru liels divu guļamistabu viesu namiņš.

Šis ir visdārgākais īpašums, kāds šogad pārdots „La Jolla” rajonā Kalifornijā.

Vairākos līmeņos veidotais arhitekta Volisa E. Kaninghema šedevrs jau pielīdzināts Tonija Stārka luksusa apartamentiem, kas redzami filmās par „Dzelzs vīru”. Gandrīz visas mājas sienas veidotas no stikla. No mājas, kas celta klints virsotnē, paveras skati uz Kluso okeānu. To var skatīt gandrīz no visām mājas istabām. Ēkā ir arī stiklots lifts. Mājā esošajā bibliotēkā grīda likta no valrieksta koka, savukārt pūla galds darināts pēc pasūtījuma pie Ralfa Lorēna.